Con nostálgica publicación, Karol G celebró su nominación a los Latin Grammy 2024

Karol G posa con su primer gramófono en los Latin Grammy, un triunfo en la categoría nueva artista - crédito Steve Marcus/Reuters

Karol G se ha convertido en una de las artistas colombianas más importantes en el género urbano. Su carisma con el público, letras que incitan a sus seguidores a creer que a pesar de los días grises hay una oportunidad para que el sol brille nuevamente e inigualable belleza, han hecho que llegue a los corazones de millones en el mundo, logrando incluso llenar cuatro noches seguidas el Santiago Bernabéu en Madrid, España.

La paisa ha logrado consolidar una carrera llena de éxitos y reconocimientos, destacándose en una industria predominantemente masculina. El punto de inflexión en su carrera llegó en 2017 con el lanzamiento de su sencillo Ahora Me Llama en colaboración con Bad Bunny, que rápidamente se convirtió en un éxito viral, posicionándola en el mapa del reguetón como una artista versátil y con gran potencial.

Karol G posando con sus tres gramófonos en los Latin Grammy 2023 - crédito Joaquin Corchero/Europa Press

Ese mismo año, la también conocida Bichota por la canción que lleva ese nombre, presentó su primer trabajo discográfico de estudio llamado Unstoppable, con canciones como Pineapple y A ella. Pero no fue hasta el 2018, en que la colombiana saltó a la fama a nivel internacional con el lanzamiento de Culpables, cuando dio a conocer su romance con el puertorriqueño Anuel, a quien dedicó Ocean y Secreto.

Para 2018, Karol G recibió su primera nominación a unos Latin Grammy en dos categorías: Mejor canción urbana y Mejor nuevo artista, logrando el triunfo en esta postulación. En el siguiente año, la antioqueña mostró a sus seguidores una faceta completamente distinta con Ocean, en la que se mostró mucho más íntima, vulnerable al amor y fusionando ritmos del reguetón con baladas románticas y letras profundas.

Karol G en la entrega anual del Latin Grammy en el Arena Mandalay Bay Michelob Ultra - crédito AP/John Locher

Ahí llegó su primera colaboración internacional junto a Nicki Minaj con Tusa, siendo éxito rotundo en América Latina y Europa, así como en los Estados Unidos. Con la llegada de la pandemia, la industria musical se detuvo temporalmente, pero mientras esto ocurría, Karol G no paró y en 2021 lanzó KG0516, un álbum que incluye colaboraciones de alto nivel con grandes artistas.

El camino siguió avanzando para la paisa, que entregó dos nuevos trabajos discográficos en 2023 como Mañana será bonito y Mañana será bonito (Bichota Season) con temas como Qlona, Mientras me curo del cora y Tus gafitas. Además, colaboró con una de sus artistas soñadas, Shakira entregando el sencillo TQG y reafirmando su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en un género en constante evolución.

Así recordó su primera nominación al Latin Grammy

Karol G recordó el primer Grammy Latino que se llevó a casa en 2018 como 'Mejor nuevo artista' - crédito @karolg/Instagram

A través de sus InstaStories, Carolina Giraldo, nombre de pila de la cantante, recordó la vez en que se llevó a casa su primer Grammy Latino como Mejor nuevo artista en 2018. Esta publicación vino acompañada de una fotografía con el vestido que llevó en color verde esmeralda y que despertó cientos de comentarios, ya que la abertura dejó al descubierto que no llevó ropa interior.

“Esta es la foto de mi primer Grammy Latino. Hoy recibimos 8 nominaciones y de nuevo estamos en ‘Canción del año’ y ‘Álbum del año’. No pude evitar acordarme de la primera vez que me nominaron y de la primera vez que recibí uno. Me da mucha nostalgia y estas cosas siguen sorprendiéndome un montón. Gracias infinitas a ese amor que ustedes no paran de darle a mi música y de paso a mi corazón. Agradecida por siempre”, escribió.

Fiel a su estilo, Karol G, se destacó por llevar un vestido de gasa verde con un pronunciado escote y aperturas laterales - crédito David Becker/Getty Images

Las redes sociales estallaron con esta publicación, en la que sus seguidores no dudaron en destacar los logros que ha conseguido hasta el momento la cantante: “No cualquiera llena cuatro estadios en Madrid, felicitaciones Carolina”; “te lo mereces”; “es una mujer muy trabajadora, siempre trabaja por el bienestar de su familia, que siga cosechando éxitos”; “la humildad ante todo, nunca cambies, eres hermosa”, entre otros.