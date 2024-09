Bebé fue encontrado sin vida en una bolsa dentro de un camión recolector de basura en Quibdó

Los operarios notificaron de inmediato a la Policía tras el hallazgo del cuerpo sin vida del neonato - crédito Aguas del Atrato - Quibdó/Facebook

En medio de la crisis de inseguridad que atraviesa Quibdó, capital del departamento del Chocó, se conoció un hecho lamentable que ha causado el rechazo de los habitantes en la ciudad,.

Un bebé de entre 8 y 9 meses de nacido fue hallado muerto por operarios de la empresa de limpieza y aseo en el momento que realizaban su turno de manera habitual.

Justo cuando los operarios del carro de basuras acababan de recoger una bolsa, esta se regó y fue allí que se percataron que lo que contenía la bolsa era el cuerpo del neonato.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El caso se conoció el lunes 16 de septiembre en el barrio Casa Blanca, de acuerdo con lo que informó la empresa encargada de realizar las tareas de recolección de basuras en Quibdó, Aguas del Atrato, que confirmó los hechos y destacó que “una vez se ha detectado el hecho se activó inmediatamente el protocolo de atención y se informó a las autoridades de Policía, quienes hicieron presencia en el lugar y realizaron los procedimientos correspondientes”.

Ante la mirada atónita de algunos de los residentes de la zona por donde iba transitando el vehículo de aseo y limpieza, algunos de los presentes se atrevieron a grabar con sus celulares este hallazgo.

Por el momento el caso sigue bajo investigación por parte de las autoridades locales, quienes esperan dar con la madre de la criatura y así conocer los motivos que llevaron a la mujer a arrojar al bebé a la basura.

En las redes sociales algunos usuarios expresaron su tristeza luego de conocerse el descubrimiento del cuerpo por parte de los operarios.

Mediante un comunicado Aguas del Atrato confirmó que sus operarios encontraron el cuerpo sin vida del bebé en Quibdó, Chocó - crédito @aguasdelatrato/X

“Sabemos que la persona que hizo eso no tiene corazón”, indicó una de las publicaciones, en tanto que en otros mensajes se indicó: “No hay perdón para esta persona eso no se hace que pesar el bebe no mando venir al mundo”; “Uno no puede hablar por qué si fue que la obligaron a hacerlo no debemos juzgar muchas opciones”; “Se nota que el angelito estaba ya grande o sea si aguanto tanto meses en panza para que matarlo después eso no tiene perdón de dios y el karma le llegará por h......p.”, fueron algunos de los mensajes que se hallaron en redes sociales tras confirmarse el caso por parte de las autoridades.

Varios casos similares han estremecido al país en 2024

Este hecho no ha sido el único que se ha presentado en Colombia en lo corrido de 2024, debido a que uno de los casos que más se recuerdan durante este año se dio por cuenta de un perro que fue visto en Valledupar (Cesar) llevando en la boca el cuerpo sin vida de un bebé.

El macabro descubrimiento tuvo lugar el jueves 25 de abril de 2024 en la invasión Las Ranchas, cerca del barrio Limonar. Los vecinos del área, alarmados por la escena, lograron que el animal soltara el cuerpo, notificando de inmediato a las autoridades locales.

En varios de los casos que se han registrado en Colombia, habitantes de calle han sido quienes se han dado cuenta de los recién nacidos arrojados a la basura - crédito Pixabay

Otra situación parecida ocurrió la mañana del viernes 10 de mayo, en el barrio Los Pinos, en Bogotá. Esa vez los Recicladores de la zona, ubicada en jurisdicción de la localidad de Usme, encontraron el cuerpo sin vida de un bebé de aproximadamente siete meses de gestación, según informó City Noticias.

El descubrimiento ocurrió mientras los recicladores adelantaban sus labores habituales de recoger materiales. Dentro de una bolsa de basura negra hallaron una caja que contenía el feto del bebé, envuelto en una cobija roja. Al darse cuenta de lo que habían encontrado, de inmediato notificaron a la Policía.

Las autoridades llegaron al lugar y, tras examinar la zona, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó el levantamiento del cuerpo. Aun no se tiene información sobre los responsables del abandono del feto ni las razones detrás de este acto.

Por último, la madrugada del 27 de junio de 2024, un bebé de entre tres y cuatro meses de nacido fue descubierto sin vida en el caño de la avenida 30 en Bogotá, cerca del Cubo de Colsubsidio, según informaron varios medios locales. El trágico hallazgo fue realizado por un habitante de calle, quien alertó a las autoridades.