Alcalde de Bucaramanga reaccionó a la decisión del presidente Petro de “cerrar el proceso de paz” con el ELN

El alcalde de Bucaramanga rechazó la postura del presidente sobre el paro de transportadores - crédito AlcaldíadeBucaramanga/Presidencia

En la tarde del martes 17 de septiembre de 2024, el presidente Gustavo Petro anunció el cierre del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras un atentado que sufrió una base militar en Puerto Jordán (Arauca). Este ataque dejó un saldo trágico de dos uniformados muertos y 27 heridos.

La respuesta al anuncio del mandatario nacional generó diversas reacciones en el ámbito político. Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, se destacó entre los críticos, manifestando su desaprobación al ataque guerrillero.

A través de sus redes sociales, Beltrán expresó su inconformidad con la demora del presidente en romper los diálogos con el grupo armado ilegal: “Hace mucho tiempo era evidente que las intenciones de paz del ELN y de los grupos armados se mostraban nulas”, expresó en su cuenta oficial de X.

De esta manera, el alcalde de Bucaramanga resaltó la necesidad de una acción más firme tras los constantes ataques en diversas regiones del país, lo cual considera una clara muestra de la falta de voluntad de paz por parte del ELN.

Reacciones políticas por la decisión del presidente Petro - crédito @soyjaimeandres/X

Enter líneas seguidas, Jaime Andrés agregó que la decisión que tomó el Presidente de la República “tuvieron que morir muchos soldados y policías para que se tomara esta decisión tardía”.

Además, el mandatario local se refirió al ataque terrorista que sufrió el Batallón en Arauca: “Envío mis sinceras condolencias a las familias de estos jóvenes soldados asesinados y heridos. Todo mi respaldo, siempre a la Fuerza Pública”, concluyó.

De inmediato las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “y morirán muchos más. Como duele el país (...)”; “El único que creyó que estaba adelantando un proceso de paz fue el señor Petro. Solo estaba entregando el país. Ya es hora de ponerse los pantalones”; “Un gobierno de Petro que no sirve para nada, tiene al país en caos y patas arriba, gravísimo”; “La paz no puede construirse sobre la indiferencia hacia nuestras Fuerzas militares. Las vidas de nuestros valientes soldados y policías merecen respeto”: fueron algunos de los mensajes.