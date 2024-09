Se conoció la identidad del hombre del que Aida Victoria Merlano dice estar enamorada: “No lo escondo”

Aida Victoria Merlano confirmó que está viviendo un romance - crédito @aidavictoriam/Instagram

Aida Victoria Merlano se sinceró con sus seguidores y confesó que está completamente enamorada del hombre con el que está viviendo un nuevo romance y que no lo esconde, pues anda con él de viaje y de rumba con sus amigos.

Sin embargo, aunque la creadora de contenido barranquillera se reservó el nombre de su nuevo novio, en redes revelaron su identidad gracias a un comentario que hizo él en el que aseguró que desea llevar a la influencer al altar: “Yo no quiero comer, yo lo que me quiero es casar”, escribió.

Aparte del intercambio de mensajes entre Aida Victoria y su enamorado que la invitó de viaje por Europa, seguidores de la joven empresaria detallaron los tatuajes que luce el hombre con el que ella posó de la mano y presumió su amor. De esta forma fue como se corroboró que se trata de Juan David Tejada, el mismo acompañante con el que fue captada intercambiando besos en un concierto.

Un tatuaje ayudó a confirmar la identidad del nuevo amor de Aida Victoria Merlano - crédito @losetodocol/Instagram

Mientras que los internautas seguían el rastro y las pistas que iba dejando Aida Victoria en las historias de su cuenta oficial de Instagram, la misma creadora de contenido se destapó en un video en el que respondió a pulla que le lanzó un seguidor por no mostrar la cara de quien le “patrocinó” su paseo por Italia y, otros países de Europa.

“Por ahí me escribieron que: uno muestra los viajes, pero no el patrocinador. Dicen eso tratando de ofender como si a mí me diera pena decirlo, Yo soy una mujer que está en la capacidad de hacer sentir a un hombre como un rey, o sea lo mínimo que espero es que ese hombre me haga sentir como una reina, evidentemente yo no estoy pagando el viaje, no tuve que poner un peso para absolutamente nada”, contestó Aida de forma abierta sobre el recorrido que hizo por el viejo continente con su nueva pareja.

Por otro lado, Merlano publicó otra de las preguntas que le dejaron en la cajita de sus historias que le pedía contar con quien se encontraba acompañada y ella respondió: “Que yo no muestre a alguien no significa que lo esté escondiendo. Yo ando abiertamente con la persona, porque yo no le debo nada a nadie. Aun así, no les voy a contar por qué este hombre me está enamorando, está en su mejor versión. Cuando se pase el enamoramiento y empiece el amor, ahí lo conocerán”, reveló la influencer reafirmando que sí inició un romance y que, además, se encuentra bastante entusiasmada con la relación que prometió hacer pública en cuanto den el siguiente paso.

Aida Victoria Merlano se sinceró con sus seguidores y confirmó estar viviendo un romance - crédito @rechismes/Instagram

¿Quién es el nuevo novio de Aida Victoria?

Pese a que creadora de contenido no quiso desvelar el nombre del hombre del que afirmó está enamorada, algunas evidencias la delataron, pues los internautas no dejan escapar nada. Pues a raíz de los comentarios y fotos en los mismos lugares que visitaba Aida, sus seguidores llegaron a la identidad de Juan David Tejada.

Juan David Tejada es el hombre que cautivo a Aida Victoria Merlano - crédito @jdt21_5/Instagram

Acerca del hombre que robó el corazón de la hija de la excongresista Aida Merlano, no se tiene mayor información debido a que en sus redes sociales apenas está comenzando a subir contenido, ya que allí no es tan activo. Sin embargo, según algunas imágenes en fincas, en compañía de artistas y junto a exreinas se puede suponer que pertenece al mundo del entretenimiento y los negocios.

Otro antecedente que existe sobre la nueva pareja es un chat que circuló en redes donde ambos bromeaban sobre sus ubicaciones y recomendaciones de lugares a visitar.

“Andas en Roma… Qué casualidad que yo también (…) Ya probó gelato?”, comentario al que Tejada respondió detallando en que efectivamente ya probó el helado, pero que tiene una duda respecto a la manera en la que puede conseguir un beso de Merlano Manzaneda: “Gelato ya probé. Cómo sería para robarle la trompa a usted”. Lo que generó una reacción en la barranquillera, que no dudó en expresar que “quien muestra el hambre, no come”.

El último comentario generó una reacción inesperada en Juan David, que encendió las redes sociales, pues el hombre evidenció que también está cautivado por la creadora de contenido, aseverando que: “Yo no quiero comer, yo lo que me quiero es casar”.

Aida Victoria Merlano encendió las redes sociales con curioso cruce de mensajes que incluyó propuesta de matrimonio - crédito @rechismes/Instagram