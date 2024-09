Paramédicos se pelearon en plena vía pública por un taxista herido tras aparatoso choque en el norte de Bogotá

El caso generó rechazo entre los demás conductores y transeúntes - crédito Colombia Oscura / X

En redes sociales se viralizó un video en el que los habitantes de la capital del país denunciaron a dos paramédicos que discutieron acaloradamente para determinar cuál de las ambulancias que llegaron al lugar se encargaba de trasladar a un paciente que se encontraba esperando en una camilla con un cuello ortopédico.

El hecho ocurrió en el norte de Bogotá, específicamente en la calle 116 con carrera 53A, después de un aparatoso accidente de tránsito por lo que los ciudadanos que presenciaron los hechos pidieron una ambulancia, como es costumbre, llegaron dos de estos vehículos, pero todo empeoró cuando los paramédicos se enfrentaron verbalmente, pues discutieron sobre quién se encargaría de la atención del paciente y en cuál camilla y ambulancia debía ser trasladado.

En el video, se puede apreciar la presencia de una auxiliar con camisa azul, que discutía fuertemente con un paramédico de otra empresa, mientras hablan de quién tiene más fuerza para realizar el traslado. Esta situación generó críticas de los ciudadanos presentes, que reclamaron la falta de humanidad y rapidez en el manejo del caso: “Ellos acá peleando para ver quién se lo lleva. Qué para dónde lo suben, que en qué ambulancia se va”, se escucha decir a uno de los testigos que grabó el momento con su celular.

La preocupación entre los ciudadanos que presenciaron el accidente incrementó, debido a que mientras los paramédicos discutían, el paciente no estaba recibiendo la atención urgente que necesitaba, por lo que el ciudadano que grabó la situación agregó lo siguiente: “El man aquí herido y no lo atienden bien. El man está jodido, colaborenme el hombre herido y ustedes peleando a ver quién se lo lleva”, reclamaba visiblemente molesto.

En el video se puede observar que la discusión entre los paramédicos se prolonga por varios segundos, sin que ninguno de ellos tome la iniciativa de trasladar al paciente a un centro asistencial. Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, pues cada segundo cuenta para salvar la vida de una persona.

“¿Por qué será que en Bogotá las ambulancias se pelean por un paciente cuando ingresa por SOAT producto de un siniestro, y muy diferente cuando que a veces ni llegan, si es por enfermedad general y/o emergencia?”, dijo uno de los internautas, que fue apoyado por otro usuario de la red social X, antes conocida como Twitter, que dijo lo siguiente: “Si no le ponen orden a las ambulancias se va convertir en una guerra del centavo... Los de las ambulancias son locos manejando, no respetan nada las vías infringiendo todas las normas y siempre están de afán así no lleven paciente... ojo regulen”.

Estas reacciones de los ciudadanos enfatizan la falta de profesionalismo y la necesidad de implementar protocolos más estrictos para la atención de emergencias, con el fin de evitar que los paramédicos de las ambulancias protagonicen estos terribles hechos.

Entre tanto, se conoció que la Secretaría de Salud se encuentra investigando lo sucedido para determinar si las ambulancias involucradas pertenecen al distrito o a alguna empresa privada y así determinar responsabilidades.

La situación se ha vuelto un tema crítico, considerando que en estas circunstancias, el tiempo es un factor crucial para la recuperación del paciente y no es la primera vez que un caso de este tipo se presenta en la ciudad arriesgando la vida de los ciudadanos.

Los ciudadanos esperen que las autoridades de salud tomen medidas rápidas y efectivas para evitar que este tipo de situaciones se repitan, y garantizar que los profesionales de la salud actúen con la debida eficiencia y empatía que se requiere en estos casos, por lo que es fundamental trabajar en las capacitaciones del personal para que manejen las situaciones de emergencia de manera adecuada.