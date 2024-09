Luis Alonso Colmenares mostró a Colombia fotos de su faceta como papá junto a su pequeño hijo

Luis Alonso Colmenares tiene un hijo de un año - crédito @lcolmenaresr/Instagram

El próximo 31 de octubre se cumplirá un nuevo aniversario de la misteriosa muerte de Luis Andrés Colmenares, que fue encontrado sin vida luego de caer al caño del parque El Virrey, al norte de Bogotá, en 2010.

A más de una década del deceso, que enlutó a su familia, Luis Alonso Colmenares, padre del joven estudiante de la universidad de Los Andes, compartió en sus redes sociales una imagen de su pequeño hijo de un año de edad, Jorge Camilo.

El docente universitario que enfrenta la batalla jurídica por la muerte de su hijo tras una fiesta de Halloween, abrió su corazón y contó algunos detalles de su vida persona, en Sin filtro, videopódcast de Semana.

“Todos los días de mi vida pienso en Luis, te lo juro. Todos los días me levanto pensando en Luis y me acuesto pensando en Luis. Yo lo invoco, hablo con él, cuando estoy en cuestiones de necesidad de alguna situación, le hablo y le digo que me dé fuerza, que me ayude, que interceda por mí ante Dios”, dijo Luis Alonso.

Los recuerdos rondan la cabeza del padre del estudiante de Economía e Ingeniería Industrial. “Yo lo abracé, le dije chao hijo, y siempre le recomendaba que cuidarán a su mamá, que estuviera pendiente de ella, que nos estuviéramos escribiendo… Eso no se me olvida”, recordó.

Durante el diálogo, también reveló que tiene un hijo pequeño, que nació después de su separación de Oneida Escobar. “Mira lo que te voy a confesar en este momento, Luis ya tiene 14 años de fallecido. Yo tengo un hijo de un año, cumplió un año el 11 de agosto y se llama Jorge Camilo. Se dieron las circunstancias, la persona me dijo que estaba embarazada y yo soy pro vida, y tengo que enfrentar esta situación. Jorge Camilo tiene el nombre de los dos hermanos”.

Como era de esperarse, esta confesión generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde el papá de Luis Andrés decidió el pasado fin de semana compartir la primera fotografía junto a Jorge Camilo.

El contador público subió la postal y escribió un emotivo mensaje. “Hace un mes estaba celebrando un mes del nacimiento de Jorge Camilo”, fue el pequeño texto que colocó para acompañar la imagen que subió en las historias de Instagram.

Así fue el divorcio del papa de Luis Andrés Colmenares

Oneida Escobar, exesposa Luis Alonso Colmenares, aseguró que una de las principales causas por las que se divorció del padre de sus hijos fue porque su antigua pareja le recriminaba de manera constante la trágica muerte de su hijo Luis Andrés Colmenares.

“Nos fuimos llenando de mucho resentimiento. Luis Alonso me culpaba, que por alcahueta, que por salir a fiestas. Dios me estaba avisando de la muerte de mi hijo y no me di cuenta”, señaló al medio citado. Igualmente, dijo que a pesar de las peleas y de las heridas que le dejó su exmarido todavía le tiene buena estima al padre de sus hijos.

Por otro lado, el menor de la familia Colmenares Escobar, Jorge Colmenares, habló sobre la separación de sus padres y la manera en que este hecho cambió su vida. Asimismo, contó cómo hizo el duelo de su hermano mayor y las secuelas que su pérdida dejo en él y en el seno de su familia.

De acuerdo con el testimonio del exconcejal de Bogotá, pasó por momentos bastante complejos que hicieron que se refugiara en la rumba y los excesos para dejar de pensar en Luis Andrés. Además, afirmó que durante esa época de su vida se sentía más solo que nunca y que lo único que quería que escapar de esa realidad.