Las declaracione de Estefanía Borge sobre costeños y paisas que generaron polémica en redes: “Yo no quería hacerle daño a nadie”

La actriz y creadora de contenido fitness, Estefanía Borge, ha generado revuelo en las redes sociales luego de que, durante su participación en el pódcast Melo, hiciera declaraciones sobre la cultura costeña y paisa que no pasaron desapercibidas para los usuarios.

La actriz, conocida por su trabajo en producciones como el Joe, la leyenda y su participación en MasterChef Celebrity Colombia, habló sobre la presión social y las críticas que ha enfrentado a lo largo de su vida, desatando una controversia al referirse a sus orígenes costeños.

En la conversación con el comediante Camilo Pardo y el conductor Andrés Salazar, Borge compartió que durante su adolescencia solía preocuparse por lo que los demás pensaban de ella, sobre todo por el impacto que esto podía tener en su familia, pero especialmente porque no les quería causar un efecto negativo.

“En muchos momentos de mi vida tenía una exposición donde necesitaba aceptación por muchas personas y eso me llevó a sufrir bastante. ‘Está gorda, está flaca, estás linda, estás fea, no actúa bien, pasó el casting’”, expresó la actriz, recordando las críticas que la persiguieron desde su juventud.

Una de las declaraciones que más sorprendió a sus seguidores fue cuando Borge, nacida y criada en Cartagena, comentó que en la costa la preocupación por el “qué dirán” es muy fuerte, algo que la afectaba especialmente porque no quería hacer daño a sus padres.

“En la costa es la cagada esa vaina, porque en la costa todo el mundo se conoce con todo el mundo. Debo hacer una salvedad y es que a mí sí me importaba lo que dijeran los demás, pero era más por mis papás, yo no quería hacerle daño a nadie y mucho menos a ellos”, confesó.

Sin embargo, lo que realmente ‘encendió' las redes sociales fue su afirmación de que, a pesar de amar su cultura costeña, la influencia de su madre paisa la “liberó” de muchas de las presiones sociales de la región caribe.

“Yo tenía una mezcla súper rara, porque soy una costeña que me crié en la costa, sin zapatos, en la playa, andaba de una cuadra a otra cuadra, pero mi mamá bien paisa me crio con unas reglas super paisas que me encanta”, señaló Borge, aludiendo a la disciplina y valores inculcados por su madre antioqueña.

Y lo que más controversia generó fue su declaración sobre no querer parecerse a una mujer costeña en ciertos aspectos.

“No quiero parecerme a una costeña en ese sentido, porque eso sí me liberó mucho del qué dirán. Eso sí me liberó mucho de las apariencias”, afirmó Borge, refiriéndose al comportamiento social y cultural que, según ella, era común en las mujeres de Cartagena en su época. “Voy a lo cultural y a lo social, pero en Cartagena, en esa época, las mujeres aparentaban”, agregó, haciendo una crítica que muchos tomaron como un desaire a su cultura natal.

“A mí nunca me ha gustado la morronguería, entonces prefiero que hablen de mí. Ser yo y decir las cosas de frente”, subrayó, reafirmando su postura de autenticidad frente a la presión social.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras algunos seguidores aplaudieron su sinceridad y la valentía de hablar abiertamente sobre temas sensibles como el peso de las apariencias y el “qué dirán”, otros la criticaron por lo que consideraron una falta de respeto hacia la cultura costeña.

A pesar de la controversia, Estefanía Borge continúa fiel a su mensaje de autenticidad, priorizando su bienestar y el de su familia, y destacando que las opiniones externas ya no la afectan como en el pasado. Como actriz y creadora de contenido, su enfoque sigue siendo inspirar a sus seguidores a través de un estilo de vida saludable, dejando claro que la libertad de ser uno mismo está por encima de cualquier crítica o expectativa social.