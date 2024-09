Dos adultos mayores fueron capturados en una panadería de Suba, en Bogotá, con 45 ampolletas de fentanilo

Adultos mayores fueron capturados al pretender vender sustancias estupefacientes - crédito Freepik

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, en medio del nuevo Modelo de Servicio, capturaron a dos adultos mayores en la localidad de Suba que pretendían comercializar fentanilo, sustancia de uso médico que está catalogada como producto estupefaciente por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La diligencia se llevó a cabo cuando dos de los vehículos asignados a labores de patrullaje en el territorio se encontraban realizando planes de control y registro en establecimientos comerciales de la zona. En uno de estos lugares encontraron a dos hombres de avanzada edad con varias cajas; allí procedieron a la inspección y se percataron de que tenían en su poder esta sustancia.

Fueron encontradas 45 ampolletas de fentanilo y 70 pastillas de clonazepam, que estos hombres querían distribuir de manera ilegal en la localidad de Suba. Los dos hombres de la tercera edad fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El teniente coronel Jairo Hernández, comandante operativo de seguridad ciudadana N°1, entregó el reporte de lo sucedido: “En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de dos personas, quienes, al momento de practicarles un registro, tenían en su poder 45 ampolletas de fentanilo, sustancia controlada por el Ministerio de Salud y dictaminada por las Naciones Unidas como un estupefaciente. Nuestras unidades de Policía Judicial y de inteligencia se encuentran desarrollando las labores necesarias para determinar en qué iban a ser utilizadas estas ampolletas”.

Capturan a hombre venezolano en Kennedy que repartía panfletos a nombre de los Satanás

En la localidad de Kennedy, en Bogotá, fue capturado un hombre extranjero que repartía panfletos a nombre de la estructura criminal conocida como Satanás. Los vecinos alertaron a las autoridades sobre las actividades delictivas del individuo, lo cual permitió una rápida intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al sujeto con varias bolsas que contenían estupefacientes, además de los panfletos alusivos a la organización criminal, los cuales estaba distribuyendo en establecimientos comerciales de la zona. La presencia de estos elementos confirmó las actividades ilícitas del detenido, quien había estado atemorizando a propietarios y trabajadores locales.

Una trabajadora sexual de la localidad de Kennedy reconoció al hombre, indicando que él mismo había entregado los panfletos intimidatorios al administrador del lugar donde ella trabaja. Esta identificación por parte de un testigo consolidó las pruebas en contra del sospechoso.

Tras su captura, el individuo fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy, donde fue sometido a procedimientos judiciales. Se legalizó la captura y se le imputaron los cargos de terrorismo, porte y tráfico de estupefacientes. No obstante, el detenido decidió no aceptar los cargos, aunque esto no impidió que fuera enviado a prisión a la espera de un juicio.

Es importante mencionar que la captura ocurrió a pocas cuadras de donde días antes se había producido la detonación de una granada, evento que ocasionó graves daños a varios ciudadanos y resultó en la muerte de dos personas, incrementando la tensión y preocupación entre los residentes de la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, los delitos de homicidio, el hurto, la extorsión y el microtráfico de drogas son los que más actividad tienen presencia en las calles de la capital. En la actualidad con 16.273 Policías activos entre hombres y mujeres distribuidos en las 20 localidades, pero con mayor presencia el Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme, que son las que más reflejan índices de inseguridad tal como lo reportó la Policía Nacional.