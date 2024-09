Gigi Méndez estrenó “Rayito”, una canción para dedicar en el mes del amor y la amistad

Adelanto de "Rayito" de Gigi Méndez - crédito Jaque

En septiembre de 2024, La artista Gigi Méndez estrenó su más reciente sencillo titulado Rayito, un tema dedicado al amor y cargada de motivación que encaja en el estilo de la cantante conocida por su poderosa voz y energía vibrante.

De acuerdo con Gigi, Rayito es una fusión única de ritmos afro con la esencia caribeña que ofrece un sonido fresco y contagioso que invita a soñar y a celebrar el amor en sus formas más puras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Aparte del estreno de la canción que se puede escuchar en todas las plataformas digitales, Rayito tema cuenta con un video musical que tuvo como epicentro Medellín, Antioquia, y La Guaira, Venezuela, paisajes que le permitieron a la cantante narrar una historia de amor ambientada en las hermosas costas de ambos países.

“Me siento muy emocionada porque pocas veces hago canciones para dedicar, pero este lanzamiento significa mucho y es perfecta para dedicarle a su rayito de luz”, aseguró Gigi Méndez, que sigue consolidándose en la industria musical con su estilo único y su capacidad para conectar con el público a través de sus letras sinceras y emotivas.

Rayito no solo es una celebración del amor, sino también una manifestación de la identidad cultural latina, marcada por un fuerte componente afrocaribeño.

La mezcla de estos ritmos tradicionales con un estilo contemporáneo le permitió a Gigi crear una experiencia auditiva única que resalta su habilidad para innovar en su arte.

Tras su éxito "Somos Vinotinto", Gigi Méndez espera ganar un espacio en el corazón de sus seguidores con "Rayito" - crédito Jaque

En redes sociales, el lanzamiento de Rayito ha generado que varios internautas dediquen la canción a sus parejas, inclusos, a sus hijos pequeños, por lo que Gigi Méndez agradeció a sus seguidores por recibir de manera positiva su nuevo lanzamiento: “Gracias por cómo están recibiendo “rayito”, ver tantos videos de parejas y mamis dedicándosela a sus bebés me llena el corazoncito, GRACIAS💘💘💘💘”.

Entre los comentarios de los seguidores de la artista se puede leer: “El videoclip quedó buenísimo 😍😍😍I love you Gigi”; “Felicitaciones gigi tu canción es una curita al alma en nuestros momentos difíciles”; “Hermosa canción, Dios te bendiga y muchos éxitos 👏👏👏👏😍❤️”.

Gigi Méndez, cuyo nombre real es Génesis Méndez Tapias, nació en Mérida, Venezuela, ganó reconocimiento al convertirse en la primera mujer en interpretar el tema oficial de la selección de fútbol de Venezuela titulada Somos Vinotinto, además, ha lanzado exitosos sencillos como Cuando vuelvas, Diablo y Televidente.

El éxito detrás de Somos Vinotinto

Gigi Méndez explicó en entrevista con El NacionaI que el momento que inspiró la creación de Somos Vinotinto se registró cuando su productor le presentó una pista de funk brasileño en la que estaba trabajando.

La melodía evocó en la cantante la sensación de estar en un estadio durante un partido de fútbol, por lo que se decidió a investigar y descubrió que la Vinotinto jugaría la Copa América, razón que la motivó a componer una canción especial para la selección.

La relación de Gigi con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) comenzó cuando, tras publicar un video de agradecimiento a la selección femenina por utilizar sus canciones en redes sociales, fue invitada a cantar durante el intermedio de un partido contra Uruguay.

"Rayito" es una canción para dedicar y pensada en el amor - crédito Jaque

Cuando la canción estuvo lista, la cantante decidió compartirla con la FVF y envió el tema a Frank Yoli, jefa de prensa de la selección femenina, que le dio un feedback positivo en el mismo día.

La noticia de que su canción sería adoptada como el tema oficial de la selección fue un momento emotivo para Méndez, pues gritó, lloró y celebró al recibir la confirmación mientras estaba sola en su casa.

“Desde que tengo uso de razón, mi sueño ha sido hacer la canción del mundial, entonces si alguien me ubica por ser la que hizo la canción de la Vinotinto, para mí es un honor. Por supuesto, he hecho mucho más que eso y habrá quien me ubique por ser la del dembow. Creo que todo el mundo tiene derecho a tener una perspectiva y eso está chévere; sin embargo, no siento miedo porque es un gran honor este título, que llevo con muchísimo amor y responsabilidad”, aseguró en la entrevista.