Este es el sueño frustrado de Sebastián Martínez en el que no insistirá más: “Me quedé sin ganas”

Con casi 25 años de trayectoria actoral Sebastián Martínez se ha convertido en uno de los más destacados actores colombianos gracias a su participación en grandes producciones como Palpito, Pa’ quererte y Rosario Tijeras, además de estar en el foco mediático por su relación con la también actriz Kathy Sáenz, quien es mayor que él.

El reciente éxito de la serie Accidente en la plataforma de Netflix puso al también empresario del café nuevamente en lo más alto de la fama nacional, sobre todo, luego de confesar que muy a pesar del reconocimiento todavía tiene un sueño pendiente por cumplir en la actuación que ya ve muy lejano.

El actor habló en una transmisión en vivo con sus seguidores, a quienes respondió preguntas sobre cosas que el público no sabe de él. En medio de la dinámica, le preguntaron por su papel soñado o ese personaje que siempre ha querido interpretar, duda a la que contestó con cara de tristeza, porque sí cuenta con un papel que hasta el momento no le ha llegado y que soñaba con tener en la televisión.

“De superhéroe, siempre quise ser un superhéroe. (…) Ya no tanto, ya se me quitaron un poquito las ganas (...) No es tarde, pero ya se me bajaron las ganas. Tíreme ahí algo a ver qué, de pronto”, contestó Martínez, quien a pesar de haber protagonizado exitosas historias como Hasta que la plata nos separe, Juegos prohibidos y La ley del corazón no cree que a su carrera llegue ya un personaje de superhéroe.

Sebastián también ha hecho su participación en el cine, actuando en las películas Gallows Hill y Dulce traición, además de demostrar su versatilidad como artista al presentar los programas Mundos opuestos y Minuto para ganar Kids. Sin embargo, en el fondo guarda la esperanza de poder interpretar un papel con superpoderes.

Netflix Colombia presentó a los protagonistas que formarán parte de la nueva producción llamada Medusa. El talento colombiano llegará a la plataforma de streaming en 2025 y promete cautivar a sus millones de seguidores.

Entre los hombres que destacan en esta nueva producción están Juan Pablo Raba, Sebastián Martínez, Carlos Torres y Juan Pablo Urrego, considerados los más ‘churros’ de la televisión en el país. Recientemente, en una publicación replicada por la cuenta de Netflix, los actores respondieron a una pregunta que despertó curiosidad entre sus seguidoras: el piropo más inusual que han recibido en la calle.

El esposo de la exreina y actriz Kathy Sáenz contó cuando una mujer lo detuvo en la calle y le mostró a su bebé recién nacido. Siendo una de las confesiones más recatadas, aseguró que su fanática le dijo que le había puesto el mismo nombre del actor en su honor: “Hubo dos años, en especial 2006 y 2007, en los que se me acercaban mujeres con bebés en brazos y me decían que les ponían ese nombre por mí. Hay una generación de ‘Sebastianes’ gracias a mí”.

Sin embargo, Juan Pablo Urrego, recordado por su actuación en Rigo y Primate, aclaró que aunque el piropo no lo recibió de sus fanáticas en la calle, sí lo leyó en una de sus publicaciones en Instagram. El actor comentó que le llamó la atención cuando una fanática le pidió un postre tradicional: ‘Hazme un hijo o un flan, pero con tu leche... Salu2′, provocando risas nerviosas entre sus compañeros, quienes no supieron cómo reaccionar.

Los comentarios no tardaron en aparecer, por lo que algunos internautas reaccionaron a la publicación con mensajes de los que destacan el del mismo Juan Pablo Urrego que dijo: “Voy a dejar esto por acá y me retiro lentamente”. O por ejemplo: “El flan ha entrado a este grupo”; “madre mía, el del hijo o el del flan fueron épicos”; “lo que Dios hace cuando está de buen genio”, entre otros.