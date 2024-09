Endry Cardeño recordó su infancia y envió un mensaje a ese niño del pasado

Endry Cardeño recordó a su niño del pasado y le envió conmovedor mensaje - crédito @endrystar/Instagram

Endry Cardeño es una de las actrices y figuras públicas, recordada por haber sido la primera mujer transgénero en formar parte de una novela colombiana. Su personaje de Laisa Reyes, en la telenovela Los Reyes del Canal RCN generó recordación entre los televidentes, debido a lo cómico de su actuación y el sello que imprimió la también estilista en la producción.

Recientemente, la exparticipante de MasterChef Celebrity estuvo como invitada a hablar de diferentes aspectos de su vida privada y profesional, en el programa Los Enredados de Caracol Televisión. En medio de la conversación, la estilista revivió una época que la marcó y que tenía que ver con su infancia, al ver una fotografía –de las pocas que conserva– sobre la niñez y todavía con una apariencia masculina.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Así se veía Endry Cardeño antes de hacer su transición completamente a mujer - crédito Infobae Colombia

En ese momento, los presentadores le piden a Endry que le envié un mensaje a ese niño que ve en la fotografía, si tuviera la oportunidad de verlo cara a cara. Emocionado y sentimental por la situación, la también actriz aseguró que el niño de la fotografía le inspiraba un nivel de respeto impresionante por todo lo que tuvo que superar, además, que desconocía lo que atravesaría en ese camino de buscar sus sueños.

Otro de los aspectos que resaltó en la postal, fue que en el momento en que se tomó la imagen estaba pasando momentos por los que ningún niño tendría que atravesar en su vida. Y agregó: “Si ese niño ya tenía la imaginación, la creatividad, la ilusión, la alegría y la chispa que aun a mis 50 años conservo, a él solo le puedo decir gracias”, no sin antes finalizar su mensaje recalcando que le gustaría volver a encarnar en ese pequeño de la foto.

Endry Cardeño le envió mensaje a su niño del pasado - crédito Caracol Televisión

Anécdota con Alejandra Azcárate

Esta participación de Endry Cardeño en el pódcast del Canal Caracol también sirvió para que la actriz recordara algunas anécdotas que marcaron su camino en la fama. Una de esas tiene que ver con una aparente rivalidad que surgió con Alejandra Azcárate, debido a un comentario que emitió la comediante y actriz en un evento al que fue invitada sobre temas de belleza y maquillaje.

De acuerdo con su relato, esto llevo a que Azcárate la bloqueara de redes sociales; sin embargo, aclaró que todo fue producto de un malentendido y que en la actualidad tienen una relación más cordial:

La actriz y estilista aseguró que la comediante la bloqueó de sus redes sociales - crédito @endrystar/Instagram

“Me cuenta una compañera estilista que en un evento de peluquería llevaron a un personaje público femenino, mordaz, inteligente, elocuente y en tono de humor dice que a ella no le gusta que la maquillen mucho porque queda como Endry Cardeño. La alusión era que quedaba como un ‘travesti’ … Obviamente, cuando me lo cuentan a mí me molestó y cogí Twitter, cuento esto ‘adivinen quién dijo esto, esto y esto’. Con todo lo del adivinen, adivinen, hasta que dieron con el nombre, yo digo ‘¡Bingo!’, a ella le llega esto que pasó, por interno me da una retórica y cuando le quise contestar, ya me había bloqueado”, puntualizó en el programa.

Rápidamente, los comentarios de los internautas en la publicación de Caracol Televisión en su cuenta oficial de Instagram no tardaron en aparecer, por lo que algunos de los más destacados son: “Esto merece que Alejandra Azcárate nos dé una respuesta cargada de humor”; “ella es de las que tira duro a matar con su sarcasmo y no se aguanta que le hagan un reclamito como ella acostumbra”; “Endry, no te vayan a mandar para los sótanos del infierno nuevamente”, entre otros.