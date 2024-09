Comandante de las Fuerzas Armadas descarta supuesto atentado contra Gustavo Petro

Gustavo Petro denunció plan para atentar contra su vida; esto dicen las FF.MM. - crédito Colprensa

En medio de las crecientes preocupaciones por un supuesto plan de atentado, denunciado por el presidente Gustavo Petro, el nuevo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Francisco Cubides, declaró que no tiene conocimiento de dicho plan. La denuncia de Petro, quien habló de un posible ataque contra su vida con una “volqueta llena de dinamita”, provocó muchas reacciones. Sin embargo, el alto mando militar se mostró cauteloso respecto a la veracidad de esta información.

“No conozco puntualmente, no conozco el origen de esa información. No tenemos conocimiento, la inteligencia militar no tiene información. Habría que preguntarle a otras agencias como la Fiscalía General de la Nación o la Policía, pero desde nuestro lado no tenemos información sobre algún atentado contra el señor presidente”, aseguró el almirante Cubides en declaraciones a varios medios de comunicación.

El comandante subrayó la importancia de verificar las fuentes de información y dejó en manos de otras instituciones la tarea de confirmar o desmentir la amenaza contra el jefe de Estado.

Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia - crédito Colprensa

Las prioridades del nuevo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Francisco Cubides, fue entrevistado por El Colombiano. En plena etapa inicial de su período al mando ya tiene claras las prioridades de las FF.MM. a nivel nacional.

Retos actuales para las Fuerzas Militares: accionar terrorista de grupos armados

Cubides hizo referencia a los desafíos que enfrentan actualmente las Fuerzas Militares. Según el almirante, la principal amenaza sigue siendo el terrorismo, un flagelo que ha afectado al país durante décadas. El comandante destacó que las operaciones militares se están llevando a cabo con contundencia, transparencia y en el marco del respeto a los derechos humanos, con el fin de garantizar la seguridad de los colombianos en todas las regiones del país.

“La amenaza terrorista contra la cual estamos actuando con toda la contundencia de las Fuerzas Militares viene de tiempo atrás en áreas difíciles, pero ahí está el reto. Adelantar operaciones decisivas, bien planeadas, con inteligencia”, indicó el almirante.

Ejército colombiano y su avanzada contra las guerrillas - crédito Ernesto Arias/EFE

Operación Mantus y la lucha contra los grupos armados en el Cauca

Uno de los temas más críticos que abordó el comandante fue la situación en el departamento del Cauca, donde la presencia de disidencias y grupos armados ilegales ha desatado una ola de violencia. Para combatir estas organizaciones, Cubides señaló que se está ejecutando la Operación Mantus, la cual se centra en los cañones del Micay y Río Naya, con énfasis en golpear las estructuras del narcotráfico y recuperar el control del territorio.

“Estamos adelantando una operación llamada Operación Mantus (...) con miras a afectar en forma contundente la acción delictiva de esos grupos con especial énfasis en narcotráfico. Quitarles ese poder que tienen en torno a esta economía ilegal”, explicó.

FF.MM. buscan dar más golpes a organizaciones armadas ilegales - crédito Christian Escobar Mora/EFE

“El Cauca históricamente ha tenido presencia de grupos armados ilegales. Además, es una zona muy complicada de diversidad geográfica porque hay montañas, hay llanura, hay selva y hay mar. Así que es un área difícil, desde ese punto de vista, y es un sector donde los grupos armados ilegales se han ensañado contra la población. Ahí hay un relevante esfuerzo y también relevantes resultados, pero cuando vemos que hay unos grupos que están reaccionando de forma terrorista es porque los estamos sacando de su zona de confort”, añadió.

Estrategia durante los ceses al fuego

Comandante de FF.MM. habla de ceses al fuego con grupos ilegales- crédito Isaac Esquivel/EFE

Cubides también se refirió al manejo que le dan las Fuerzas Militares a los grupos armados ilegales que han pactado ceses al fuego en el marco de los diálogos de paz. El almirante dejó claro que, aunque se respetan estos acuerdos, no se tolerarán acciones criminales por parte de integrantes de estos grupos, especialmente en actividades relacionadas con narcotráfico o extorsión.

“Aquel grupo que no se acoja o que se aleje de lo que debe actuar, será combatido de forma contundente”, advirtió.

En conclusión, el almirante Cubides se posiciona como un líder prudente, enfocado en la defensa de la seguridad nacional y en el fortalecimiento de las operaciones militares, mientras desmiente categóricamente la existencia de un plan para atentar contra el presidente Petro, al menos desde la inteligencia de las Fuerzas Militares.