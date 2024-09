Aida Victoria Merlano encendió las redes sociales con seductor cruce de mensajes: “El que muestra el hambre…”

La influenciadora Aida Victoria Merlano encendió las redes sociales con un cruce de mensajes con un misterioso hombre que le habría propuesto matrimonio - crédito @aidavictoriam/Instagram

Después de que Aida Victoria Merlano terminó su relación con Westcol, lo que rodea su vida sentimental ha sido foco de atención entre sus seguidores y los medios de comunicación. Y es que, a pocos días de la ruptura, la barranquillera se dejó ver en un bar bastante acaramelada con un misterioso hombre, con el que después protagonizó un apasionado beso.

Esto llevó a que incluso su expareja, reaccionara al supuesto nuevo romance de la hija de la excongresista, llevándolo incluso a asegurar que la joven no estuvo enamorada de él en ningún momento. Sin embargo, el misterioso hombre parece tener nombre y apellido, que responde al nombre de Juan David Tejada que está en el radar de Merlano Manzaneda en el viaje que se encuentra realizando por Europa.

En un chat revelado por una cuenta de entretenimiento en redes sociales, se puede observar la conversación que sostuvo Aida Victoria con Tejada, en la que quedó en evidencia que quien abrió el diálogo fue la joven influencer con el siguiente mensaje: “Andas en Roma… Qué casualidad que yo también (…) Ya probó gelato?”.

De inmediato, Tejada reaccionó al mensaje y le enfatiza en que efectivamente ya probó el helado, pero que tiene una duda respecto a la manera en la que puede conseguir un beso de Merlano Manzaneda: “Gelato ya probé. Cómo sería para robarle la trompa a usted”. Lo que generó una reacción en la barranquillera, que no dudó en expresar que quien muestra el hambre, no come.

Sin mediar palabra, el hombre enfatiza en que no está interesado en “comer”, sino que contrario a lo que muchos pensarían lo que quiere es llegar hasta el altar con Aida Victoria, dejando a más de uno picado con lo que podría surgir entre los dos personajes de esta conversación. Rápidamente, los comentarios no se hicieron esperar y dejaron opiniones como:

“Óyeme, Aida María si está comiendo de lo lindo, esa si supo lo que era pasar de Twingo a Ferrari”; “eso es lo que a uno le gusta, un malandro romántico, Aida me representa dando luz verde a una relación así”; “cambiaste un motocarro por un convertible querida, te veo, te observo, te analizo y te respeto”; “mejor que el muelón y bozo e’ lulo si está”, entre otros.

Así fue su reacción a beso con misterioso hombre

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa a Aida Victoria Merlano en una discoteca, bailando sugestivamente con un misterioso hombre y que despertó todo tipo de comentarios al respecto. En vista del contenido y las reacciones que este provocó, la creadora de contenido realizó una publicación en sus InstaStories en la que desmintió los señalamientos de que ya esté saliendo con alguien más.

En el clip, Merlano asegura que no recuerda en que lugar se desarrolló la historia e incluso, aseguró que se estaría cansando de las “especulaciones mal intencionadas” sobre su vida sentimental. Y agregó: “un video oscuro, en el que no se ve absolutamente nada, en el que tuve que hacer zoom para recordar el establecimiento en el que yo departía con amigos ese día”.

En su defensa, la joven barranquillera también aprovechó la oportunidad para bromear sobre el hecho de que no está pasando absolutamente nada con nadie después de terminar con Westcol. Incluso, en redes sociales bromearon con el hecho de que se buscó un nuevo patrocinador para impulsar sus negocios, los cuales ha presumido en diferentes publicaciones o los viajes que ha realizado a México y en este momento por diferentes partes de Europa.