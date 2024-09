Gaula Militar y CTI capturaron a miembros de una red de extorsionistas que operaba en el Eje Cafetero

El Gaula Militar y el CTI capturaron en flagrancia a dos personas acusadas de extorsionar a una mujer en Armenia, Quindío - crédito Gaula Militar/Ejército Nacional

El Gaula Militar, en coordinación con el CTI y Gaula Policía, capturó en flagrancia a dos personas acusadas de extorsionar a una mujer en Armenia, Quindío.

La captura se llevó a cabo gracias a la denuncia oportuna de la víctima, a quien los presuntos extorsionistas amenazaban con hacerle daño a ella ya su hijo. Este operativo se llevó a cabo en el centro de la capital del departamento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La denuncia fue presentada por la afectada en la casa del Gaula, en el Quindío. Este centro permite una presencia continua y de fácil acceso para la población civil, facilitando tanto la atención como la orientación en casos de extorsión.

Tras escuchar su relato, los investigadores brindaron las instrucciones necesarias para su seguridad y asumieron el compromiso de acompañar a la familia durante todo el proceso.

La captura se logró gracias a una denuncia oportuna de la víctima, quien había sido amenazada con daño a ella y su hijo - crédito Gaula Militar

Según se indicó, la mujer había sido extorsionada durante varios meses mediante llamadas, mensajes y videos amenazantes que fotografiaban su lugar de residencia. Esta intimidación incluyó amenazas de muerte dirigidas a su hijo, lo que la llevó a realizar un pago previo superior a un millón de pesos.

“Yo sabía que no podía decirle nada a ellos, entonces me dijeron que les diera otros $500 mil o si no le mando coger la casa a bala, le mando matar a su familia, entonces que me tocó a mí asustada, pues mandarles los otros $500 mil”, relató la víctima.

Sin embargo, las cosas no quedaron así, los extorsionistas volvieron a comunicarse con ella tres días después y me dijo “que necesitaba otro millón y que ya me mandaba unos manes a acá a la casa. Y sí me mandó un man en moto que comenzó a grabar y después me mandaron ese video”, agregó la víctima.

La captura fue posible durante una entrega controlada del dinero, un procedimiento que permitió detener a los dos acusados en el acto. Los capturados, un hombre y una mujer, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Cuarta Especializada en Extorsión y Secuestro para continuar con el proceso judicial correspondiente.

El operativo tuvo lugar en el centro de Armenia, en coordinación con las fuerzas de seguridad - crédito Gaula Militar

Del mismo modo, el mayor Carlos Andrés Bedoya Hernández, comandante del Gaula Militar Eje Cafetero, reveló detalles del operativo indicando que: “El Gaula Militar Eje Cafetero con su componente CTI coordinado con el Gaula Policía logra la captura en flagrancia de dos sujetos por el delito de extorsión, la víctima una mujer comerciante de Armenia quien venía siendo extorsionada desde hacía varios meses, lo cual la llevó a pagar más de un millón de pesos”.

“Los delincuentes siguieron intimidando, constriñendo y amenazando a través de llamadas, mensajes de texto y videos de la residencia, incluso manifestando la intención de atentar contra la integridad de ella o la de su hijo”, relató el mayor Bedoya.

Mayor Carlos Andrés Bedoya Hernández, Comandante Gaula Militar Eje Cafetero - crédito Gaula Militar

El establecimiento de la Casa Gaula Quindío, hace dos meses, ha tenido un impacto significativo en la atención y prevención del delito. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Armenia, la Fiscalía General de la Nación y la Octava Brigada del Ejército Nacional, y ha sido clave en la obtención de resultados como el de este caso.

Desde el Gaula Militar del Eje Cafetero se hace un llamado a la comunidad a que, en casos de extorsión o secuestro, se acerquen a las casas Gaula o marquen a la línea 147, con el objetivo de fomentar una cultura de denuncia y ofrecer acompañamiento permanente. a las comunidades. La colaboración de la ciudadanía es esencial para continuar combatiendo las estructuras ilegales dedicadas a estos delitos.

La articulación de las fuerzas de atención de seguridad y el acceso a lugares de especializados han demostrado ser efectivos en la lucha contra la extorsión. Con la denuncia de la víctima y la intervención adecuada de las autoridades, se logró evitar que la situación empeorara, garantizando así la seguridad de ella y su hijo.