“No se registran zonas inundadas”: Cundinamarca supera emergencia, pero alertan más lluvias

En la zona urbana de Facatativá, sectores como Sauzalito y Monarcas vieron cómo el agua alcanzaba casi las rodillas de los habitantes - crédito @JorgeEmilioRey/X

Cundinamarca enfrentó una semana de intensas lluvias que provocaron inundaciones en varios municipios, según información obtenida por Semana, con especial impacto en Facatativá, donde se activaron operativos de emergencia.

Las autoridades confirmaron que la situación en este municipio fue controlada en un 95 % y que ya no hay zonas inundadas en el área urbana, citado por ese medio de comunicación, tras varios días de intervención.

Sin embargo, el IDEAM advirtió que las precipitaciones continuarán e incluso podrían aumentar en la próxima semana, según Semana, lo que mantiene la alerta en la región.

El desbordamiento de las quebradas Andes y Chapinero y el río Botello causa graves inundaciones en varios barrios de Facatativá - crédito prensa Bomberos Cundinamarca

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Emergencia controlada, pero con monitoreo activo

Las lluvias constantes registradas desde mediados de la semana generaron inundaciones en distintos municipios de Cundinamarca, obligando a los organismos de emergencia a desplegar operativos intensivos para mitigar los efectos del agua acumulada en viviendas, vías y sectores urbanos. En Facatativá, uno de los puntos más afectados, los cuerpos de bomberos trabajaron durante varios días en labores de extracción de agua para reducir los niveles de anegación.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que el Puesto de Mando Unificado (PMU) decidió cerrar la fase principal de atención tras verificar que las condiciones más críticas habían sido superadas. En ese sentido, indicó que “se decidió dar por culminada la atención prioritaria tras corroborar que los niveles de agua estancada descendieron a cero en las zonas afectadas”, citado por Semana.

El reporte oficial también señaló que el municipio presenta un control cercano al 95 % de la emergencia, lo que permitió levantar medidas como cierres viales y operaciones intensivas de motobombeo. Según las autoridades, los niveles de las fuentes hídricas han disminuido considerablemente, reduciendo el riesgo inmediato para la comunidad.

Adicionalmente, se confirmó la finalización de las labores de evacuación de agua y la salida de equipos especializados como Ponalsar y la Brigada de Atención y Desastres. A partir de este punto, el seguimiento de la situación quedará en manos del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, que continuará monitoreando posibles cambios en las condiciones climáticas.

Las fuertes lluvias en Cundinamarca provocan emergencias en Facatativá y otros municipios debido al desbordamiento de ríos y quebradas - crédito @PasaenBogota / X

Como parte de las acciones de mitigación, se realizaron trabajos con maquinaria para reforzar muros de contención en sectores como el barrio San Cristóbal, lo que permitió reducir el impacto del agua en zonas cercanas como San Carlos y Sauzalito. Asimismo, la administración local asumirá la fase de normalización, que incluye procesos de fumigación para prevenir riesgos sanitarios derivados de la acumulación de agua.

IDEAM advierte intensificación de lluvias

A pesar de la mejoría en las condiciones actuales, el panorama climático sigue generando preocupación. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) proyectó que las lluvias continuarán durante la semana del 22 al 29 de marzo, con niveles que podrían superar los promedios históricos hasta en un 40 % en la región Andina.

Este comportamiento está asociado al fenómeno de La Niña y a la primera temporada de lluvias del año, lo que incrementa la probabilidad de eventos como inundaciones, desbordamientos y deslizamientos de tierra. Según el pronóstico, se esperan precipitaciones frecuentes, especialmente durante las tardes y noches, con un pico de intensidad proyectado para el lunes 23 de marzo.

Cuerpos de socorro, Ejército, Policía y Cruz Roja ejecutan acciones preventivas como la instalación de sacos de arena y el traslado de familias a lugares seguros - crédito Jorge Emilio Rey / X

Además, las autoridades meteorológicas advirtieron sobre la posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diferentes municipios del departamento, lo que podría agravar las condiciones en zonas vulnerables. La saturación de los suelos, sumada al aumento de los caudales de ríos y quebradas, eleva el riesgo de emergencias hidrológicas en varios puntos del territorio.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que en Bogotá y en las zonas de mayor altitud de Cundinamarca las máximas se mantendrán alrededor de los 19 °C, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 9 °C, lo que refleja un ambiente húmedo y frío característico de esta temporada.

Ante este escenario, el IDEAM recomendó a las autoridades locales y a la ciudadanía mantener un monitoreo constante de los niveles de los ríos y de las zonas de ladera, donde existe riesgo de deslizamientos. También sugirió asegurar techos y estructuras ante posibles vientos fuertes y consultar de manera permanente los boletines hidrometeorológicos.

El llamado principal es a la prevención, en un contexto en el que, aunque algunas emergencias han sido controladas, las condiciones climáticas siguen siendo adversas y pueden generar nuevos eventos en los próximos días.