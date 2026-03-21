En cámaras de seguridad quedó registrado linchamiento a presunto ladrón tras violento asalto en San Fernando, Cali

Los habitantes de ese sector de la capital vallecaucana intentaron linchar a uno de los presuntos ladrones. | Crédito El País de Cali

Un presunto ladrón fue retenido y golpeado por la comunidad tras un violento atraco en el sur de Cali, según información obtenida por El País, en un hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad.

Las autoridades confirmaron que dos hombres armados ingresaron a un establecimiento para cometer el hurto, citado por ese medio de comunicación, lo que desató la reacción inmediata de ciudadanos que presenciaron el ataque.

La Policía intervino para evitar un linchamiento y logró poner al sospechoso a disposición de la justicia, en medio de un nuevo episodio de inseguridad en la ciudad.

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Asimismo, se confirmó que el capturado fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario | Captura de video de El País de Cali

Violento asalto y reacción de la comunidad

El hecho ocurrió en el barrio San Fernando, en el sur de Cali, donde dos hombres irrumpieron en un local comercial mientras una persona se encontraba revisando su motocicleta. Según el registro captado por cámaras de seguridad, uno de los sujetos se abalanzó sobre la víctima, mientras su cómplice lo intimidaba con un arma de fuego, generando una situación de alto riesgo que se desarrolló en cuestión de segundos.

De acuerdo con el teniente coronel Wilmer Sandoval Montaño, de la Policía Metropolitana de Cali, “se presentó un caso de hurto, donde dos sujetos ingresan a un establecimiento público, armados ingresan, proceden a hurtar los elementos de valor del ciudadano que estaba trabajando”, citado por El País. La acción delictiva, además de violenta, evidenció la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a este tipo de ataques en espacios cotidianos.

Sin embargo, tras el asalto, la reacción de la comunidad fue inmediata. Varias personas que se encontraban en el sector lograron interceptar a uno de los presuntos delincuentes, mientras el otro escapaba del lugar con parte de los objetos robados. En medio de la retención, se presentó un conato de linchamiento que puso en riesgo la vida del sospechoso, reflejando la tensión y el descontento ciudadano frente a la inseguridad.

El uniformado explicó que “la comunidad se percata de esta situación y procede a retenerlo. En esa retención se presenta un conato de linchamiento donde nuestra patrulla reacciona, salvaguardando la integridad de esta persona y dejándola a la autoridad judicial competente”, citado por ese medio de comunicación. La intervención policial fue clave para evitar que el hecho escalara a consecuencias más graves.

Judicialización y llamado de las autoridades

Tras ser capturado, el presunto responsable fue presentado ante un juez de control de garantías, quien decidió imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La decisión se tomó pese a que, según las autoridades, el implicado no registraba antecedentes penales al momento de su captura, lo que añade un elemento de análisis sobre la reincidencia y el comportamiento delictivo en la ciudad.

El teniente coronel Sandoval detalló que “efectivamente, en la audiencia el juez dictaminó imponer la medida de aseguramiento y está en ese momento a las rejas. Sabemos que al momento no presenta antecedentes penales”, citado por El País. Este resultado judicial busca garantizar que el proceso avance y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

- crédito Visuales IA

Las autoridades aprovecharon el caso para hacer un llamado enfático a la ciudadanía, insistiendo en la importancia de no recurrir a la justicia por mano propia. Este tipo de reacciones, aunque motivadas por la indignación, pueden entorpecer los procesos legales y poner en riesgo la vida de las personas involucradas.

En ese sentido, el oficial reiteró que “invitamos a la comunidad a que, por favor, no tome justicia por sus propios hermanos, sino al contrario, que nos informe a la autoridad para nosotros proceder ante estos hechos”, citado por ese medio de comunicación, subrayando la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones.

El caso se suma a otros hechos recientes que han impactado la percepción de seguridad en Cali, donde distintos episodios de violencia han generado preocupación entre los ciudadanos. Este contexto evidencia un escenario complejo en el que la reacción social frente al delito se intensifica, al tiempo que las autoridades buscan contener tanto la criminalidad como las respuestas por fuera de la legalidad.