Roberto Cardona habló de Westcol y su contenido: dijo si lo entrevistaría o no

En una reciente ronda de preguntas y respuestas que hizo el presentador Roberto Cardona en su perfil de Instagram, aprovechó para acercarse más a sus seguidores, pero también para resolverles algunas dudas que tienen sobre él, su vida y trabajo.

Sin embargo, una de las preguntas que más llamó la atención del público, por la respuesta que dio, fue la de un fanático, que quiso saber a cerca de lo que piensa de Westcol y el contenido que el creador paisa comparte en sus redes sociales y plataformas.

En el video publicado en sus historias, el locutor del programa Impresentables, en Los 40 Colombia, no escatimó en detalles y de manera contundente reveló qué opina, pero además dijo si le gustaría o no entrevistar a Luis Villa, nombre de pila de Wstcol.

“De Westcol opino que no soy su público objetivo, que no entiendo su contenido, que no estoy de acuerdo con 100.000 comentarios que ha hecho, que la libertad tiene límite en el respeto y que no justifico mil cosas que ha dicho”, aseguró Roberto Cardona.

Para el locutor siempre ha sido importante manejar el trabajo con comedia, pero dentro del respeto y la responsabilidad que merece, tal como lo ha dicho en repetidas oportunidades. Así mismo, ha sido claro en indicar que para él su filosofía es “tirar la buena para todos”.

Pero no todo lo que dijo sobre el ‘streamer’ paisa fue negativo, pues se refirió a los aportes que ha hecho Villa en el tema de la creación de contenido y los espacios en donde se pueden desenvolver los influenciadores. Como también lo que ha hecho por la música y su comunidad.

“Sin embargo, creó una plataforma y comunidad muy grande y fiel. Ha hecho cosas duras a por la música y eso se lo aplaudo. Eso es muy jodido, en su perseverancia y camello. Lo aplaudo”, confirmó Cardona.

En cuanto a la duda sobre si le haría una entrevista a Westcol aseguró que sí, incluso, dijo que “le encantaría.

Durante la dinámica también le preguntaron sobre si tenían personajes a los que le tenía miedo llevar para entrevistar y Roberto Cardona aseguró que ninguno la causa temor, pero sí tiene un espacio y personalidades con las que prefiere mantener distancia.

“No tengo uno en mente, no soy de miedos la verdad. Intento alejarme de la política, aunque me gusta, pero prefiero evitar las divisiones que trae la política. Además, intento siempre tirar la buena para todos con los que me siento”, expresó el presentador de Los 40 Colombia.

Por otro lado, contó que dentro de las preguntas más picantes que le ha hecho a uno de los famosos con los que se ha reunido está la que mencionó en el programa del 12 de septiembre para el cantante Galy Galiano.

“Hoy le pregunté a Galy Galiano si hacía el amor con su propia música”, respondió Roberto.

Finalmente, hizo varias revelaciones, algunas a manera de sarcasmo, otras reales, sobre sus gustos, deseos, pedidos y demás. Como por ejemplo, en broma dijo que su amor platónico era Yina Calderón y que Pacho Cardona era su hermano.

Luego se refirió a la música de Feid y si la utilizaba en los momentos de relaciones íntimas con su pareja, preguntando por los otros espacios en los que se podía usar, lo que quiere decir que sí lo hace y que le gusta.

Finalmente, contestó la duda sobre cuál es la celebridad que hasta la fecha ha estado buscando porque quiere entrevistarla, pero que no la ha podido conseguir y sin dudarlo dos veces dijo que era Karol G, mientras la etiquetaba en la publicación y le decía en un texto que el público le está hablando para que acceda a ir al formato.