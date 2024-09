Petro se despachó contra Efraín Cepeda: “Por primera vez en la historia decidieron sabotear el PNG”

El presidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos del congresista Efraín Cepeda por no trabajar por el país- crédito @infopresidencia-@EfrainCepeda/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió de nuevo contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, luego de que el congresista asegurara en su cuenta de X que el primer mandatario “no conoce el talante democrático del Congreso de la República. Acá no jugamos con la democracia”.

A la par, dijo que el presidente Petro debería dedicarse a completar su período electoral en vez de cuestionar las acciones que se llevan a cabo en el Salón Elíptico. “Usted debe terminar su periodo y los colombianos con su voto decidir qué rumbo quieren para el país después de usted. Nosotros no tomamos atajos ni debilitamos la institucionalidad. En lugar de buscar fantasmas que no existen, lo invito a que se concentre en los resultados que el país espera”.

Efraín Cepeda envió un contundente mensaje al presidente Gustavo Petro al que le aseguró que terminará su periodo como la Constitución lo indica - crédito @EfrainCepeda/X

En ese sentido, aseguró que el Congreso de la República, como poder independiente y autónomo que es, continuará cumpliendo con su labor constitucional sin distraerse de sus principales metas.

Ante el trino de Cepeda, el jefe de Estado respondió que “por primera vez en la historia de la constitución de Colombia decidieron sabotear el presupuesto presentado por el gobierno porque lleva a financiar el desbalance dejado por la enorme deuda de Duque y la destrucción de la reforma tributaria pasada, por un impuesto a los superricos”, señaló en su cuenta de X.

Del mismo modo, el mandatario manifestó una profunda decepción al ver como en el Congreso aprobaron leyes en contra de los colombianos para beneficiar a unos pocos. “Triste ver un congreso como el que hubo con Duque y, contra mi advertencia como senador de la república que fui, presuroso a ponerle IVA a la sopa, pero tan lento, que deja de votar, cuando se pone un impuesto a los superricos”, agregó.

A propósito de hablar de sus épocas como senador, dijo, que en varias oportunidades confió en las promesas de la cabeza del Senado, señalando que el pueblo colombiano será el que decida si se mantiene en el poder o no.

El primer mandatario aseguró que están en contra de aprobar leyes que afecten a los súper ricos - crédito @petrogustavo/X

“He creído varias veces en su palabra y usted sabe lo que ha pasado. Claro que es no tanto al Congreso sino a la Cámara de Representantes, en su comisión de acusaciones y en la plenaria a quien le tocará decidir si el presidente se va o no. Pero será con todo el pueblo de Colombia en las calles, a la final, será el pueblo de Colombia quien decida. Los hechos, ojalá, me hagan volver a creer en su palabra porque es muy cierto que cuando los diferentes se encuentran para acertar se construye la paz”, puntualizó.

Petro aseguró que Efraín Cepeda lo traicionó

El presidente del Senado y el presidente Petro han protagonizado varios encontronazos por las reformas radicó el Estado en el Congreso - crédito Prensa Senado/Presidencia

En medio de la Cumbre de alcaldes y alcaldesas rumbo a la COP16, el jefe de Estado aseguró que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, le dio una puñalada trapera al oponerse a las reformas del Gobierno nacional, especialmente con las relacionadas con el Presupuesto General de la Nación.

“Le dije a Cepeda: ‘tengo el proyecto más grande para Barranquilla, para hacer el corazón de la inteligencia artificial con los árabes de Emiratos Árabes. Necesito su apoyo, y va y me pega una puñalada trapera como todos los políticos tradicionales”, agregó.

En su discurso, el presidente Petro también arremetió contra la senadora de la República Angélica Lozano, por criticar el PNG para 2025. “Debería decir la verdad: no quiero que le impongan impuestos a los superricos. Pero nosotros hemos ejecutado en dos años”, aseveró.

Así las cosas, envió una pulla a los empresarios del país: “Si quieren más billete, no es condenando al Gobierno al hambre, sino permitiendo que el pueblo viva mejor. Así los superricos vivan en Madrid o en Nueva York, nadie de Colombia, por muy rico que sea, va a vivir bien sabiendo que su propio pueblo está enterrado en la miseria”.