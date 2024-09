Sergio Fajardo mandó a descansar a Gustavo Petro tras revelar su tesis sobre el “golpe de Estado”: “Urgente”

El excandidato presidencial Sergio Fajardo criticó al presidente Gustavo Petro por asegurar que en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes están buscando destituirlo - crédito Jesús Aviles/Infobae

En medio de la investigación que se surte contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por presuntas irregularidades en financiación de su campaña en 2022, el primer mandatario ha asegurado, en varias ocasiones, que se está gestando un “golpe de Estado”. Desde su perspectiva, se busca evitar que termine su periodo presidencial.

Sin embargo, esta teoría no solo se quedó en la posibilidad de que lo saquen del cargo, sino que ya habría una persona puesta para reemplazarlo. Así lo confirmó un evento público llevado a cabo en Armenia (Quindío) el 12 de septiembre de 2024.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Quieren decirle a los colombianos que el presidente violó la ley, y no la violó, para producir un proceso político de destitución del presidente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Mucho dinero se está moviendo detrás. Y no quieren que lo digamos (sic). Entonces la gente descuidada deje, permita que el próximo presidente de la República en este periodo presidencial sea el señor Cepeda, presidente del Senado”, afirmó.

En consecuencia, el excandidato presidencial y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo criticó al primer mandatario, instándolo a descansar. “Presidente es en serio, tómese un descanso, urgente”, escribió el exfuncionario en su cuenta de X.

El excandidato presidencial Sergio Fajardo aseguró que el presidente Gustavo Petro necesita un descanso - crédito @sergio_fajardo/X

El comentario esbozado por el excandidato ya generó críticas por parte de quienes apoyan al jefe de Estado y respaldan su trabajo de más de dos años dirigiendo al país. Así lo confirmó el activista del petrismo y actual community manager de Rtvc, Jader David Rozo, que en X aseguró que el presidente suele trabajar mucho, sin darse tiempos libres.

“A diferencia tuya, @petrogustavo no descansa, todos los días lo podés ver en diferentes territorios, visitando a comunidades y buscando soluciones a sus problemáticas… mientras vos estás viendo ballenas. Vos deberías dejar de descansar y ponerte a trabajar de vez en cuando”, escribió.

El activista David Rozo defendió a Gustavo Petro y aseguró que suele trabajar mucho, sin poder descansar - crédito @DonIzquierdo_/X

En todo caso, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, respondió al primer mandatario, asegurando que debe terminar su periodo en el cargo y que, posterior a eso, la ciudadanía podrá decidir, en unas nuevas elecciones, el rumbo que quiere que el país tome. De igual manera, indicó que el Congreso de la República actúa de manera autónoma e independiente.

“Presidente, cómo se ve que usted no conoce el talante democrático del Congreso de la República. Acá no jugamos con la democracia (sic). En lugar de buscar fantasmas que no existen, lo invito a que se concentre en los resultados que el país espera”, aseveró.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que el presidente Gusatavo Petro debe terminar su periodo presidencial - crédito @EfrainCepeda/X

¿Pueden tumbar al presidente?

Tanto el exgobernador como otros políticos han mostrado su inconformismo con la gestión del jefe de Estado y algunos han puesto en duda que, en efecto, se esté planeando sacarlo de su cargo antes de 2026. Esto, teniendo en cuenta que, de acuerdo con los hallazgos del Consejo Nacional Electoral (CNE), que está investigando la campaña del presidente, hubo una violación de los topes de financiación en más de $5.000 millones. Y, según el Consejo de Estado, el CNE tiene total facultad para indagar sobre la campaña.

El CNE descubrió que hubo una violación de los topes de financiación en más de $5.000 millones en la campaña de Gustavo Petro - crédito Colprensa

No obstante, aunque dicho organismo no puede investigar a Gustavo Petro por su fuero presidencial (le corresponde a la Comisión de Acusación de la Cámara), ni tampoco decidir sobre la pérdida de su investidura o de su cargo, en la Constitución Política, en su artículo 109, se establece que, de ser probada la violación de topes, el presidente sí puede ser sancionado con esa medida.

“En ese caso, la competencia recae exclusivamente en el Congreso de la República, conforme lo exigen los juicios por indignidad política”, indicó el Consejo de Estado en un concepto emitido al respecto.