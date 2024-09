Taxistas convocaron a paro en 13 ciudades del país, estos son los puntos de concentración

Taxistas se movilizarán el 12 de septiembre en Colombia - crédito Colprensa

Luego del paro nacional de transportadores que se prolongó durante cuatro días y afectó a varios sectores económicos en el país, el gremio de taxistas tendría la intención de cesar actividades en 13 ciudades para manifestar su inconformidad por la falta de intervención de las autoridades contra el transporte ilegal.

En esta ocasión, la convocatoria fue realizada por la Confederación de Taxis (Confetax), que tiene a la mayoría de sus miembros en Antioquia, pero buscan el apoyo de los demás taxistas en el país, argumentando que el transporte informal es una problemática que se extiende en todo el territorio nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Patricio Gaviria, abogado y propietario de varios taxis en Medellín, destacó que no están en contra de las aplicaciones, sino de la falta de atención de las autoridades para regular la implementación correcta de este tipo de herramientas y buscan que “sancionen a los vehículos que no tienen permiso para transportar pasajeros tal y como lo dice la ley”, afirmó Gaviria a Red+.

Sumado a esto, desde Confetax destacaron que no será una movilización para protestar por el precio del combustible, puesto que esto fue un punto de conversación con el Gobierno nacional que comenzó en el anterior cese de actividades y hasta el momento no han tenido diferencias en ese aspecto.

Ciudades que apoyaran el paro y los puntos de concentración

Hay diferencias entre los organismos gremiales de los taxistas - crédito Colprensa

Hasta el momento, las ciudades en las que los taxistas han confirmado que apoyaran el cese de actividades son Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagui, Medellín, Bello, Manizales, Florencia, Ibagué, Montería, Valledupar y Bogotá.

Dentro de los puntos de concentración confirmados se destaca el Jumbo de la calle 65 con carrera San Juan en Medellín, mientras que en Bogotá se espera concentración de taxistas en al menos cuatro puntos diferentes, que son la Biblioteca Virgilio Barco, la estación de TransMilenio CAD, Plaza Imperial y el Colsubsidio de la calle 174.

Se espera que las movilizaciones comiencen desde las 7:30 a. m.; sin embargo, debido a que en cada punto de concentración tienen libertad de acción, la movilización podría comenzar antes en algunos lugares.

No hay acuerdo en el gremio

Se desconoce el número de taxistas que participaran de la jornada - crédito Getty

Debido al anuncio de las movilizaciones, el líder gremial de los taxistas en Bogotá, Hugo Ospina, informó que no apoyaran el paro convocado para el 12 de septiembre, manifestando que no existen motivos para romper la mesa de diálogos que existe con la Secretaría de Movilidad en la capital.

Sumado a esto, Ospina informó que la Alcaldía de Bogotá ha cumplido con los acuerdos que hicieron tras el paro de julio de 2023 y que los controles contra el transporte ilegal se han registrado, asegurando que “a ese señor que promueve ese paro no lo conocemos ni en Bogotá, ni en Medellín, no sabemos quién es y no tenemos conocimiento de ese paro y nadie lo va a apoyar”.

Cabe recordar que, durante el paro de transportadores también se generó el rumor de que los taxistas se unirían al cese de actividades, pero en esa ocasión Ospina informó a Infobae Colombia, que no había fundamentos para hacerlo.

“Nosotros como organización seguimos en las mesas de diálogo con el señor alcalde y su Secretaría de Movilidad, cuando nosotros íbamos a hacer el paro de taxistas, me dijeron “Don Hugo, usted está peleando por combustible, nosotros somos diésel”, hoy les contestamos lo mismo. Apoyar un paro sería romper un diálogo con el alcalde y el gobierno”.

Además, el líder gremial reconoció que los taxistas han sido beneficiados por el Gobierno nacional y que los avances que faltan hacen parte del trabajo que deberán hacer en las mesas de trabajo.

“No se habla de que el gremio de taxistas fue beneficiado con la primera decisión del Gobierno nacional, hoy más de 350.000 taxistas pagamos el SOAT a la mitad, yo sí quiero decirle al presidente que estoy agradecido, que falta, en eso estamos”, puntualizó Hugo Ospina.