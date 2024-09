Ocho vehículos destruidos y varias casas afectadas por incendió en un parqueadero en el sector de Engativá, en Bogotá

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá colaboró en las tareas para apagar las llamas - crédito grupo de difusión de emergencias

En la noche de este martes 10 de septiembre se presentó un grave incendio en la localidad de Engativá que causó fuertes afectaciones en las infraestructuras del sector. La emergencia se originó sobre las 11 de la noche.

De acuerdo con las primeras informaciones las llamas iniciaron en un parqueadero de la zona, y alcanzaron uno de los vehículos que se encontraban en el lugar, que explotó y extendió el fuego a todo lo que se encontraba en el entorno: ocho automotores más y material de reciclaje que allí se almacenaba.

Fuerte incendio en parqueadero de Engativá causo que ocho vehículos fueran consumidos por las llamas - crédito @supershadai/X

Según declaraciones que entregaron habitantes aledaños al lugar a el Ojo de la noche, que presenciaron lo ocurrido, el fuego se fue extendiendo hasta causar graves afectaciones en las viviendas contiguas al incendio.

“A los veinte minutos las llamas agarraron un carro y explotó, se cayeron todos los vidrios. De la cuadra de allá (cercana) se explotaron los vidrios chiquiticos y de aquí, también. Todo el mundo estaba en la calle cuando pasó eso”, comentó una de las habitantes del la zona.

El cuerpo de Bomberos de Bogotá entregó el reporte de lo ocurrido. “Sobre la medianoche, bomberos de las estaciones Garcés Navas, Ferias y Puente Aranda, controlaron el incendio de 10 vehículos en un parqueadero en la Carrera 126A con Calle 63K. No se reportaron personas lesionadas. Se hicieron sobrevuelos con drones para determinar la estrategia y afectación. Se activó al equipo de Investigación de Incendios para determinar el origen y causas”.

Bomberos de Bogotá atendieron la emergencia por varias horas - crédito @lafm/X

Tal como lo informó esta institución, dispositivos de sobre vuelo contribuyeron para el control de la emergencia, siendo este tipo de tecnología una gran aliada para supervisar desde el aire la zona en la que las unidades de socorro, y rescate trabajan para maximizar la capacidad de respuesta.

Otra de las hipótesis preliminares que se maneja es que el punto de origen de las llamas habría sido una fogata que realizaron algunos habitantes de calle en cercanías al recinto, no lograron controlarlo y se propagó por el lugar, sin embargo, las autoridades competentes no han confirmado el punto de origen. No se reportaron personas lesionadas, sin embargo, 12 viviendas sufrieron afectaciones debido a la fuerte explosión.

Situación que se suma a los otros dos grandes hechos que se registraron en la capital del país en la noche. Sobre las 6:07 pm. se presentó un atentado contra la fuerza pública en el sector de María Paz, un artefacto explosivo fue arrojado a dos uniformados que patrullan la zona por dos sujetos que aún no logran ser identificados. En el hecho una mujer falleció inmediatamente y ocho personas más resultaron lesionadas.

Tal como se registra en los primeros informes entregados por las autoridades, una personas perdió uno de sus ojos, otra lucha por su vida en la Clínica de occidente por las consecuencias que le dejó la onda explosiva y otra víctima tiene comprometida una de sus extremidades inferiores por las esquirlas del explosivo.

Explosión de una granda en una de las zonas más afectadas por la presencia de grupos criminales de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá así informo el hecho: “Lanzaron, una granada, afectando a dos policías que estaban aquí presentes por el esfuerzo que se está haciendo permanentemente en este territorio. Afectó a los dos policías y a otras ocho personas en este punto que es un territorio que ha sido priorizado en la lucha contra el delito de homicidio, el tráfico de drogas y la extorsión. Este es uno de los puntos críticos y aquí hemos dado golpes contundentes en los últimos meses, precisamente tenemos cerca de 90 capturas en la zona de las estructuras que están aquí presentes como el Tren de Aragua, Satanás, Los Caucanos, entre otros”.

Además, horas más tarde, en el barrio El Amparo un hombre falleció luego de transportar una granada que transportaba y accidentalmente la activó. Se especula que esta iba a ser detonada en otro punto de la ciudad.