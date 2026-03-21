Colombia

Video: así fue el megaoperativo en Cali que desarticuló red de hurto y comercialización ilegal de motocicletas y automóviles

La acción por parte de la Dijín se efectuó en los barrios Sucre, Aguablanca, Prados del Sur, Las Torres y San Judas, luego de varios meses de seguimientos

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Tres personas fueron detenidas en
Tres personas fueron detenidas en flagrancia - crédito Policía Nacional / Dijín

En video se conocieron algunos de los momentos más destacados que dejó el megaoperativo liderado por la Policía Nacional de Colombia, y que se llevó a cabo la mañana del sábado 21 de marzo de 2026 en Cali.

El resultado dejó al descubierto una red dedicada al hurto y comercialización ilegal de motocicletas y vehículos.

La acción denominada Operación Fortaleza se llevó a cabo por el Grupo Investigativo de Delitos Contra el Patrimonio Económico de la Dijín en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

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Según lo detalles que brindó en declaraciones a medios de comunicación el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la ofensiva incluyó nueve diligencias de allanamiento y registro en puntos estratégicos de las comunas 3, 10, 11, 18 y 20.

Los barrios de impacto por parte de los efectivos de la Policía y la Fiscalía fueron: Sucre, Aguablanca, Prados del Sur, Las Torres y San Judas fueron identificados como centros de acopio y procesamiento ilícito de automotores.

Se estima que el golpe financiero a esta estructura delincuencial sería de 6.300 millones de pesos - crédito Policía Nacional de Colombia / Dijín

La operación fue el resultado de meses de labores investigativas e inteligencia, apoyadas por información suministrada por la ciudadanía.

así era que operaba la red dedicada al al hurto y comercialización ilegal de motocicletas y vehículos.

La investigación permitió identificar una estructura logística que utilizaba bodegas, talleres y parqueaderos como fachadas para el desmembramiento y alteración de vehículos hurtados.

En estos lugares, expertos manipulaban las motocicletas y automóviles para vender sus partes o cambiar los sistemas de identificación, como placas y números de motor, con el fin de facilitar el fraude.

Durante la intervención, las autoridades capturaron en flagrancia a tres personas:

  • Diana Lorena Osorio Gutiérrez
  • Helen Samantha Jojoa Medina
  • Andrés Julián Borja Naranjo

Asimismo, se recuperaron 35 motocicletas y 12 vehículos reportados como hurtados.

Dentro de los resultados que se entregaron por parte del alto oficial, se reportó el hallazgo de 2.778 motocicletas con sistemas de identificación adulterados, junto con 120 autopartes (entre motores, cajas y chasis), siete teléfonos celulares y 2 millones de pesos en efectivo.

Se estima que el golpe financiero a las estructuras criminales fue de en 6.300 millones de pesos.

Los resultados del operativo se
Los resultados del operativo se conocieron el sábado 21 de marzo de 2026 - crédito Policía Nacional / Dijín

El coronel Sanabria explicó en su informe que el hurto de vehículos y motocicletas no solo afecta a los propietarios, sino que alimenta mercados negros, falsificación de documentos y tráfico de sustancias ilícitas.

Producto de ello, en los registros los agentes de la Policía incautaron sustancias controladas y sintéticas, dejando a la vista un presunto vínculo entre el robo de automotores y el microtráfico.

Entre lo decomisado figuran ampollas de midazolam, hidromorfona, frascos de ketamina, metadona, dosis de 2CB (Tusi), clorhidrato de cocaína y más de 320 dosis de marihuana.

Las tres personas capturadas fueron presentadas ante un juez de control de garantías, quien legalizó las capturas e incautaciones. La Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por receptación, tráfico de estupefacientes y falsedad marcaria, de acuerdo con su responsabilidad en los hechos.

Al final de sus declaraciones, el alto oficial recordó que la Policía Nacional con estas ofensivas en contra de la criminalidad no solo se recuperan bienes materiales, sino que se abren nuevas líneas de investigación para desarticular por completo la red delincuencial en el suroccidente del país.

Por esta razón, el coronel Sanabria reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de las líneas habilitadas, como parte del compromiso institucional con la seguridad ciudadana y la protección del patrimonio económico de los colombianos.

Declaraciones del coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director Investigación Criminal e Interpol (Dijín) - crédito Policía Nacional / Dijín

Los caso se suman a una serie de resultados como parte de las acciones que buscan impactar en los grupos criminales que hacen de las suyas en esta zona del país y por las que se mueven algunos frentes de las disidencias de las Farc, por ejemplo.

Por todo lo anterior, las autoridades precisaron que no pararan para seguir impactando las finanzas de estos grupos criminales.

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