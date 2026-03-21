Figura de la selección Colombia habló sobre la lucha por un lugar fijo en la Tricolor: “Sería un gran error”

Jhon Córdoba se perfila como uno de los posibles candidatos para ser titular en la selección Colombia, aunque contará con la dura competencia de Luis Javier Suárez en el ataque-crédito Luisa González/REUTERS

La selección Colombia ya tendrá su primera prueba de fuego de cara a lo que será el Mundial de Norteamérica de 2026, cuando en Estados Unidos juegue ante Croacia y Francia a finales de marzo.

En la primera prueba que tendrán los Cafeteros, uno de los llamados a luchar junto a Luis Javier Suárez por el puesto de delantero es Jhon Córdoba, actual delantero del Krasnodar de Rusia.

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El delantero del Krasnodar de Rusia explicó lo que espera de la competencia para un lugar en el Mundial de 2026-crédito @ESPNColombia/X

El 20 de marzo de 2026, Córdoba habló con Balón Dividido de Espn Colombia sobre si siente que tiene puesto fijo dentro de los convocados de la selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 sea fija:

“Yo creo que sentirme fijo sería un gran error, sería un gran error porque a veces el sentirse fijo hace que uno se relaje, entonces yo no me siento fijo, sé que la competencia es buena, entonces yo voy a trabajar día a día para mejorar y ganarme ese puesto".

Además habló sobre la pausa que tendrá el fútbol ruso en la previa de la Copa del Mundo 2026.

“Bueno, yo creo que sí, nosotros venimos de una pausa bastante larga, pero bueno justo el torneo comenzó hace unas semanas atrás, ya me pasó esto en la Copa América y creo que es un galón físico que me puede servir también mucho para en caso tal de estar en el Mundial”.

El concepto de Jhon Córdoba sobre el buen momento de Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez lleva una buena temporada con el Sporting de Lisboa, ya que jugará los cuartos de final de la Champions League ante Arsenal-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Córdoba fue consultado también sobre el buen momento futbolístico que vive su compañero de equipo y competencia por el puesto, el samario Luis Javier Suárez.

El delantero del Krasnodar de Rusia se mostró consciente sobre la buena labor que hace su compañero en el Sporting de Lisboa, y detalló que la competencia interna por la titularidad en la delantera de la selección Colombia para el Mundial de 2026 es buena, ya que Suárez está teniendo una temporada destacada en Portugal y Europa.

“Bueno, sí es evidente que está pasando por un buen momento y yo me alegro mucho la verdad porque nos está representando bien tanto como él y todos los compañeros que estamos en la selección. Creo que por eso hemos merecido el llamado. La competencia es buena, es buena, todos sabemos que hay una competencia buena, él está haciendo su labor en su equipo, yo estoy haciendo el mío y aquí lo importante es luchar por ese puesto y seguramente será una competencia bonita“.

La dificultad que tuvo a la hora de marcar con la selección Colombia

El número 9 de la selección Colombia explicó el apoyo que recibió en el camerino cuando pasó por la mala racha de no marcar en las Eliminatorias Sudamericanas-crédito @ESPNColombia/X

Jhon Córdoba abordó las dificultades que enfrentó durante una etapa sin goles con la Selección Colombia, en una conversación con el programa Balón Dividido de Espn Colombia, el 21 de marzo de 2026. El delantero reflexionó sobre cómo vivió ese periodo y la diferencia entre su rendimiento en el club y en la Tricolor:

“Creo que como delantero son momentos, son rachas. Hay momentos que tocas el balón sin querer y va adentro. En la Selección me pasó, estuve en la Copa América, marqué varios goles en amistosos, después vine a la Eliminatoria y me costó. Al final cuando se abrió el arco, dos partidos seguidos, entró el balón. Entonces, no sé, yo creo que era algo más en la Selección que en el club, porque en el club seguían entrando, pero bueno, lo importante es que se abrió, me fui con una buena sensación de la Eliminatoria y eso me da más confianza y más tranquilidad para volver a la selección”.

El delantero del Krasnodar resaltó el apoyo recibido dentro del grupo, subrayando la importancia del respaldo tanto de sus compañeros como del cuerpo técnico durante ese periodo sin goles. El atacante valoró la confianza que le transmitieron incluso cuando los resultados no lo acompañaban en la Selección:

“Yo siempre sentí el respaldo de mis compañeros y del cuerpo técnico, porque no fue porque yo jugara mal, solo no me estaba entrando el balón. Fue algo que por ahí todos entendían y todos me brindaron ese respaldo que uno necesita en ese momento. Por eso cuando marco el gol, que vuelve el gol, se nota esa alegría de los compañeros, del cuerpo técnico, porque era algo que estábamos esperando todos”.