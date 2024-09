El cantante vallenato Cristian Better confesó que tuvo diferencias con Peter Manjarrés por una clásica canción: “hubo un pleito jurídico”

El actor y cantante vallenato Cristian Better es hijo de Ramiro Better, considerado figura en este género musical por ser, junto al compositor Sergio Amaris, uno de los intérpretes originales de Obsesión, canción que también se popularizó en la voz de Peter Manjarrés - crédito @cristianbetter/Instagram

El vallenato, una de las joyas musicales de Colombia, ha visto nacer y crecer a numerosos talentos que han contribuido a su rica historia. Entre estos talentos se destaca Cristian Better, hijo de Ramiro Better, y quien ha llevado adelante el legado de su padre en el mundo del vallenato.

Aunque un episodio particular en la vida de Better, relacionado con la canción Obsesión, marcó un punto de fricción con el reconocido artista Peter Manjarrés. La historia detrás de esta controversia y cómo Better ha canalizado su experiencia en un nuevo proyecto musical.

Ramiro Better, una figura importante en el género vallenato asesinado en un atraco en Bogotá, es conocido por ser uno de los intérpretes originales de Obsesión, una canción que también alcanzó notoriedad en la voz de Peter Manjarrés, el llamado ‘Caballero del vallenato’.

La controversia comenzó cuando Cristian Better, en homenaje a su difunto padre, decidió crear su propia versión de esta canción emblemática.

En una entrevista reciente con Tropicana, Cristian Better recordó cómo organizó un evento en honor a su padre, para el cual contrató a destacados artistas vallenatos como Peter Manjarrés, Martín Elías y Omar Geles.

Cristian Better se llevó una sorpresa al ver que Peter estrenó primero su cover de Obsesión. Fue entonces cuando decidió publicar en redes sociales un video a través del cual manifestó que Peter Manjarrés le había copiado la idea @petermanjarres/Instagram

Antes del espectáculo, Better aprovechó la oportunidad para compartir su versión de Obsesión con Manjarrés, quien expresó su aprobación y felicitación por el homenaje. Sin embargo, la situación tomó un giro cuando Manjarrés lanzó su propia versión de la canción antes que Better.

El lanzamiento prematuro de la versión de Manjarrés llevó a Better a manifestar su desacuerdo públicamente. En un video publicado en redes sociales, Better acusó a Manjarrés de haberle copiado la idea sin el debido permiso.

Se trata de Por qué me niegas tu amor, canción que Cristian Better estrenó hace dos meses - crédito @cristianbetter/Instagram

Según Better, la canción Obsesión es una obra reservada que requiere autorización del compositor original, Sergio Amaris. La falta de permisos y registros adecuados para la versión de Manjarrés desencadenó un conflicto jurídico que, según Better, se resolvió con el tiempo.

A pesar de este desacuerdo, Better ha expresado que su relación actual con Manjarrés es positiva. Ambos artistas han compartido escenarios en varias ocasiones y Better incluso espera colaborar en una futura canción, cumpliendo así una promesa hecha en el pasado.

Tras el conflicto con “Obsesión”, Cristian Better decidió no publicar su versión de la canción y en su lugar, enfocó sus esfuerzos en otro de los éxitos interpretados por su padre. Esta decisión llevó al lanzamiento de “Por qué me niegas tu amor”, una canción que Better estrenó hace dos meses y que ha captado la atención de los seguidores del vallenato.

“Es una canción bien bonita, con una historia de la vida real y bien romántica. Fue grabada en los años 90 por mi papá y quisimos traerla a esta época porque siento que merece una segunda oportunidad con arreglos modernos, pues en ese tiempo fue opacada por el éxito de ‘Obsesión’” - crédito @cristianbetter/Instagram

En conversación con la Revista Vea, Better describió “Por qué me niegas tu amor” como una canción profundamente romántica con una historia de vida real. Según el artista, la canción, que fue grabada por su padre en los años 90, había sido opacada en su época por el éxito de “Obsesión”. Con el objetivo de darle una segunda oportunidad, Better decidió modernizarla con arreglos contemporáneos, buscando así revitalizar el legado de su padre para una nueva generación de oyentes.

La historia entre Cristian Better y Peter Manjarrés es un reflejo de las complejidades y desafíos que enfrentan los artistas en el competitivo mundo del vallenato. A pesar de los conflictos pasados, Better ha encontrado en su música una manera de honrar el legado de su padre y continuar contribuyendo al patrimonio cultural del vallenato.

Su reciente trabajo con “Por qué me niegas tu amor” demuestra su compromiso con la música y su habilidad para fusionar lo clásico con lo moderno, asegurando que la esencia de Ramiro Better siga viva en el corazón de los seguidores del vallenato.