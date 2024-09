Mujeres se habrían negado a pagar una salchipapa porque no les gustó: “Tienen plata, pero no les da la gana”

La denunciante aclaró que deberá responder por el dinero faltante - crédito Timolina/Freepik y Luisa González/Reuters

Un caso de robo se habría presentado en Valledupar en la noche de 8 de septiembre de 2024, según denunció una mujer identificada como Sugey Gelvis, propietaria del establecimiento Comidas Rápidas La Gorda, ubicado sobre la avenida Simón Bolívar. De acuerdo con las declaraciones que brindó al medio de comunicación local Portal Enlace, dos mujeres que estaban acompañadas de un niño se negaron a pagar los alimentos que consumieron en su negocio.

“Se presentan a mi negocio y hacen un pedido de una salchipapa grande. Después de que se la consumen, y se consumen toda la gaseosa, me dicen que no me van a pagar. Me dicen que tienen plata, pero que no les da la gana de pagar”, denunció la propietaria del establecimiento al medio citado.

Al parecer, la excusa que utilizaron para no pagar fue que no habían disfrutado de los alimentos. “Dijeron que no iban a pagar porque no les había gustado y que les parecía un robo y no hubo manera de que pagaran la cuenta de $50.000″, detalló la denunciante, citada por El Pilón.

La cuenta de las mujeres fue de $50.000 - crédito Colprensa

Asimismo, denunció que las mujeres empezaron a gritar a los demás comensales, asegurando que no debían comer en ese lugar porque el plato que pidieron fue “lo peor que habían podido consumir”. Además, habrían confrontado a la mujer, diciendo que podía llamar a las autoridades para exponer el caso ante ellas.

Sin embargo, cuando Gelvis tomó su celular para comunicarse con la Policía Nacional, las dos mujeres y el niño se fueron. “El niño no estaba para nada asustado, es como algo común, que viven como a diario, porque tenían toda la naturalidad para hacer lo que estaban haciendo”, precisó la trabajadora a Portal Enlace. De acuerdo con El Pilón, las autoridades habrían tardado en llegar hasta el establecimiento.

En la grabación difundida por el medio anteriormente citado se ve a las dos mujeres y al menor de edad irse caminando del lugar, mientras una mujer las cuestiona por no pagar por el plato. “Oye, ¿y no van a pagar nada? Muchas rateras. Y quién las ve bien vestidas, tronco de rateras, pa’ eso fue que viniste, a comer gratis”, gritó la ciudadana que grabó los hechos.

Las mujeres y el niño consumieron una salchipapa grande y una gaseosa - crédito Worldorgs

Sugey Gelvis resaltó la calidad de sus productos, afirmando que los clientes suelen volver, por lo que asume que las dos mujeres estarían utilizando esa modalidad de robo de manera concurrente, para consumir lo que deseen de los establecimientos de comercio y no pagar un peso por ello. “La señora fue bastante grosera tanto con nosotros, como con los clientes”, añadió.

Así las cosas, informó que a la empleada que las atendió no se le descontará de su sueldo la cuenta que no pagaron. De hecho, la dueña del negocio debe responder por el dinero faltante, lo que resulta problemático porque, según afirmó, lo que no pagaron las dos mujeres no representa “ni el total” de lo que gana en una noche vendiendo sus productos.

Sugey Gelvis, propietaria del negocio afectado, contó que, apenas intentó llamar a la policía, las ciudadanas se fueron del lugar - crédito Policía Nacional

En redes sociales, los usuarios expresaron su respaldo a la propietaria del negocio, destacando su trayectoria y la calidad de los alimentos que oferta. Además, criticaron a las mujeres que se fueron sin pagar, de las cuales se desconoce la identidad. Algunos, por su parte, dieron a conocer medidas que se podrían tomar para evitar ser víctima de este tipo de modalidad de hurto.

“Que impotencia, ellas pierden más a futuro”; “Le guste o no, debía pagar”; “Terrible, hagámosla famosa, estoy segura de que alguien los conoce”; “Están acostumbradas”; “Tendrán que implementar el pago antes del pedido”; “Qué falta de respeto”; “No le gustó la comida y se la comieron toda”, señalaron los usuarios de Instagram.