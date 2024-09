Expresidente Santos brindó emotivo discurso en la boda de su hijo menor: “Se hacen querer al conocerlos”

El expresidente y premio Nobel de Paz de 2016, Juan Manuel santos, dio un emotivo discurso en la boda de su hijo menor, Esteban Santos, con la exseñorita Colombia Gabriela Tafur. (Crédito: @estebansantos10 / Instagram)

No paran de conocerse detalles de la que ya se considera como la boda del año: la de la exseñorita Colombia Gabriela Tafur y Esteban Santos, que se llevó a cabo en una tradicional hacienda azucarera en zona rural de Cali, el pasado sábado 7 de septiembre.

El evento, del que poco a poco comienzan a filtrarse fotografías y videos por parte de la ahora pareja de esposos y de varios de sus invitados, tuvo un momento muy conmovedor con las sentidas palabras del expresidente y premio Nobel de paz de 2016, Juan Manuel Santos, que les reconoció que poseen la gran cualidad de cautivar a quien los conoce.

“Y a continuar buscando ese puerto de destino que ambos han decidido tomar y alcanzar. Comenzaron muy bien, los dos son personas con un inmenso carisma, esas personas que se hacen querer casi que al conocerlos”, afirmó el que fuera jefe de Estado en Colombia para los periodos 2010-2014 y 2014-2018.

Su corto, pero afectuoso discurso, lo dio junto a los padres de la exreina, Octavio Tafur y Olga Náder, que observaban atentos al exmandatario al lado de su hija.

Por su parte, la exprimera dama María Clemencia Rodríguez, apodada cariñosamente como Tutina, seguía el discurso del exmandatario luciendo un exquisito vestido que confeccionó la reconocida diseñadora Isabel Henao, con el volvió a robarse todas las miradas por su ya conocida elegancia.

De hecho Tutina abrazó con fuerza a la esposa de su hijo menor, mientras él le agarraba la mano, justo cuando el expresidente Santos les brindaba varios consejos para este nuevo camino que emprendieron juntos como marido y mujer.

“Tienen una cualidad muy importante en una relación: el sentido del humor, nunca lo pierdan. Acudan a esos valores que sus padres les han inculcado cuando estén en esas dificultades, el respeto y la tolerancia”, les indicó.

Reiteró que cuando los esposos emprenden un proyecto de vida juntos, no todo será felicidad y tendrán que sobrellevar los momentos difíciles, pero también les recordó que ellos tienen las cualidades y herramientas necesarias para afrontar las situaciones tormentosas.

“Muchas veces cuando el viento deja de soplar, el barco está quieto y se aburre, acudan también a la iniciativa que ambos tienen”, dijo el exmandatario que en su segundo mandato logró algo que se consideró por mucho tiempo imposible: que la extinta guerrilla de las Farc abandonara la lucha armada y se dedicara a trabajar por el país desde el ámbito político.

Gabriela Tafur publicó el chat con el comenzó el idilio con Esteban Santos

Gabriela Tafur revivió el chat con el comenzó el idilio con Esteban Santos. (Crédito: @GabrielaTafur / X)

La que fuera señorita Colombia en 2018, y que representó al país en el concurso de Miss Universo del año siguiente, publicó en su cuenta oficial de la red social X el primer chat que sostuvo con su ahora esposo y con el que comenzó su dulce historia de amor, que ahora inicia un nuevo capítulo.

“Necesito tu ayuda por favor! Nadie me ha podido averiguar si la especialización en Gestión Pública e Instituciones administrativas es solo para abogados o no. Y me acuerdo que me contaste que estás trabajando en Los Andes entonces pensé que me podrías averiguar. Muchas gracias! Es que llamo al número que sale en la página pero nadie contesta... (sic)”, le solicitó en enero del 2018.

En su publicación, la modelo y abogada, agregó una de las fotografías icónicas de su matrimonio con el mensaje de: “Cómo empezamos | Cómo vamos #SantosTafur (sic)”.

Precisamente, ese detalle provocó hasta un meme por parte de un usuario de la red social X en el que señalaba que ese evento fue lo que mejor dejó ese programa académico de posgrado.

