Este es el lujoso regalo que le dio Maluma a su novia Susana: cuesta una millonada

Este fue el exclusivo regalo que le dio Maluma a su novia - crédito @Maluma/Instagram

Gracias a una serie de videos que ha publicado el cantante Maluma en su canal de Youtube en los que pretende dar detalles de su vida privada, se pudo ver que el artista de reguetón le dio un exclusivo regalo a su pareja Susana Gómez, con el que le demostró el cariño y afecto que le tiene a la madre de su hija París.

En el video de siete minutos se puede ver que la sorpresa se trata de un lujoso carro de marca Porsche 911 Targa 4S en color blanco. Tiene un precio de 870 millones de pesos colombianos, lo que ocasionó todo tipo de reacciones en redes social.

“Hey muchachos los invito allí a un parchesito que tengo afuera”, dice Maluma en el video en el que se le ve acompañado de su familia, mientras le tapa los ojos a su novia para enseñarle el lujoso regalo, “tengo los ojos cerrados, tranquilo confía en mí”, dijo Susana, “dios mío no lo puedo creer qué lindo, que es esta locura”, añadió ella mientras se subía al lujoso carro.

Maluma le dio un Porsche 911 Targa 4S en color blanco a su novia Susana - crédito @Maluma_Official /YouTube

En el video se ve el momento en el que Susana se sube con Maluma en el carro y se van a estrenarlo, lo que desató los comentarios de los internautas, quienes aseguran que se les gusta ver las nuevas facetas del cantante como padre.

En el mismo video, el cantante de Felices los 4, compartió el emotivo momento en el que le dice a su familia que está esperando a su hija París, video que grabó en agosto del 2024 y que hasta ahora quiso compartir con sus seguidores. En el corto clip se ve al papá del artista emocionarse por convertirse en abuelo, además de la euforia de todos los seres queridos del cantante.

El cantante y su novia, Susana Gómez, están a la espera de la llegada de París - crédito @maluma/Instagram

El paisa también compartió un fragmento de video en el que se ve el momento en el que le realizan la primera ecografía a Susana, momento que enterneció a los internautas que no dudaron en dejarle un sentido mensaje al artista. “Esta nueva versión de Juancho siendo papá es la mejor”, “Maluma sigue siendo cada día mejor padre y persona”, “Te conocí cuando eras un joven lleno de sueños, me inspiraste con tus consejos de vida y tu pasión por el arte. Y ahora ver cómo formaste tu familia, verte en tu mejor versión, me llena de alegría y orgullo”, fueron algunos de los comentarios en el video.

Otro de los extravagantes lujos de Maluma

Tal como enseñó en el video, la fama le ha dado la oportunidad de cosechar algunos miles de millones por las regalías de sus canciones, razón por la cual no ha dudado en consentirse a sí mismo y a su familia con algunos lujos. Sin embargo, una de las más costosas ha sido una cadena diseñada por el joyero de Kanye West.

La cadena de diamantes en forma de casete fue un costoso lujo que se dio Maluma - crédito - @maluma / Instagram

La cadena cuenta con un casete, de los de música de los 90, gigante en el centro que tiene dos detalles que lo hacen único. En una de las rondanas aparece el nombre de Maluma y en el otro ‘Blessd’. Todo el dije tiene un borde de diamantes y en el centro detalles en oro. Mientras que la cadena muestra diamantes en toda su extensión. Si bien no se sabe el precio.

El artista detrás de la costosa pieza es Jacob Arabo, un joyero y fabricante de relojes experto en crear piezas exclusivas para famosos. Es el dueño de Jacob & Co, una prestigiosa joyería en Nueva York, y aunque ha estado preso por lavado de activos, ese antecedente no ha sido un obstáculo para que su capital y fama sigan creciendo.

La empresa tiene puntos de venta propios en muchos de los centros de lujo del mundo. No solo la mencionada tienda de Nueva York, sino también tiendas bajo su marca en Dubai, Ginebra, Riyad, Mumbai, Kuala Lumpur, Miami, Hong-Kong y Tokio. Pero también con distribuidores en Suiza, Reino Unido, Austria, Canadá, Australia, Turquía, México, Grecia, Marruecos y Andorra.

Jacob & Co tiene relojes lanzados en colaboración con Bugatti, con DC (de la temática Batman), con Universal Pictures (Fast & Furious y Scarface), y con Paramount (El Padrino), la marca Supreme y con el artista de grafiti Alec Monopoly.