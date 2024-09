Camilo involucra a su hija Índigo en sus shows: así toca la batería en su conciertos

Camilo Echeverry compartió un video en el que muestra cómo integró a su hija en sus conciertos - crédito @camilo/Instagram

Camilo Echeverry logró cautivar a sus más de veinte millones de seguidores en las redes sociales con un emotivo video en el que mostró cómo incluyó a su hija Índigo en sus conciertos, creando un espacio especial para ella en el escenario.

El artista paisa compartió que su pequeña, de 2 años, se había “obsesionado con la percusionista de su banda” llamada Nailé, que es oriunda de Cuba, lo que lo llevó a pedir a su equipo un set de percusión para que Índigo pudiera sentirse parte del show. Este gesto generó miles de reacciones positivas en su cuenta de Instagram.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La hija de dos años del cantante empezó a tocar la batería en sus shows en vivo - crédito @Camilo/Instagram

“Le vamos a armar a Índi un pequeño set de percusión porque Nailé, nuestra percusionista cubana, tiene obsesionada a Índigo. Entonces Índigo que ve el concierto, lo ve desde el lateral, y la ve a Nailé tocar y tocar. Entonces todo el día está: ‘ay, como Nailé, como Nailé’”. Lo que vamos a hacer es que le vamos a montar con la ayuda de Julito y de Gaby, que son los campeones, vamos a montarle un set de percusión para que ella sienta que es parte del concierto con luces y todo”, expresó el paisa en un video.

Durante la reciente gira del intérprete de Vida de rico por Europa llamada Nuestro Lugar Feliz Tour 2024, se mostró el resultado del set, se vio un espacio con baquetas y luces donde su hija podía tocar y sentirse parte del espectáculo: “Cami y que tal es ir de gira con hijos? Yo y todo el equipo”, compartió el artista junto al video del resultado.

El cantante sigue compartiendo momentos especiales con su familia, lo que ha reforzado su imagen de padre dedicado y amoroso. Los admiradores de ambos artistas no han dejado de expresar su admiración y cariño por la forma en que han integrado sus vidas familiares con su carrera profesional: “Indi goza el concierto tanto como nosotros 🩵”; “Yo ya no sé si quiero ser Camilo, si quiero ser Evaluna o si quiero ser Índigo. Cada vez más confundida”; “Y la gente después pregunta que uno que le ve a Camilo 🥹😍”; “Tienes una idea de los recuerdos que le estás generando a tu nena? Cuando sea grande y mire para atrás no querrá a nadie que sea menos que tú. Grande pa!”

La pequeña Índigo ha demostrado un gran interés por la música, especialmente la batería - crédito @Camilo/ Instagram

La pequeña ha demostrado un gran interés por la música, en varios clips compartidos por el artista, se puede ver a Índigo tocando la batería durante los conciertos, siguiendo los pasos de sus talentosos padres, Camilo y Evaluna Montaner, además, de su abuelo Ricardo Montaner y sus tíos Mau y Ricky Montaner.

Evaluna Montaner, esposa de Camilo y madre de Índigo, también ha expresado su felicidad por compartir su pasión por la música con su hija. La familia disfrutó junto a la pequeña de dos años de espectáculos de flamenco en España, y la pequeña incluso consiguió un traje similar al de las bailarinas de flamenco. Evaluna reveló que soñaba con compartir esta afición con su hija desde que estaba embarazada.

La llegada al mundo de Amaranto, la segunda hija de la pareja, también ha sido motivo de celebración y orgullo para la familia. Camilo y Evaluna anunciaron el nacimiento de Amaranto el 1 de agosto con una tierna publicación en redes sociales. Evaluna compartió un agradecimiento especial a Camilo, que estudió y se preparó para asistir el parto de forma natural.

Nació Amaranto, la segunda hija de Camilo y Evaluna - crédito evaluna / Instagram

Aunque la pareja de artistas tomó la decisión de no mostrar los rostros de sus hijas en redes sociales, una medida adoptada para proteger la privacidad de las pequeñas. Esta precaución, sin embargo, no ha impedido que compartan detalles de su vida familiar, como lo ilustran las tiernas imágenes de Índigo tocando la batería.

Camilo, cuyo nombre completo es Camilo Echeverry Correa, se ha consolidado como uno de los cantantes más populares de la música latina, y su enfoque en la familia le ha ganado aún más seguidores.