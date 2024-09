Maurice Armitage se reunió con el presidente para discutir sobre el futuro del sector siderúrgico: “Petro está loco”

El empresario confirmó que la reunión con el primer mandatario fue productiva y que se espera salvar el sector siderúrgico - crédito Redes sociales/X

En la tarde del lunes 9 de septiembre, el presidente Gustavo Petro se reunió con el empresario vallecaucano Maurice Armitage para abordar el futuro de la industria siderúrgica en el país.

Sobre el encuentro, el exalcalde de Cali comenzó por confesar que en algunas ocasiones piensa que el primer mandatario está loco, pero que tras el encuentro terminó por agradecerle su ayuda para el sector.

“Yo le decía al presidente que a ratos digo: ‘Petro está loco’, pero yo creo que hoy tengo que decir que no está tan loco y que nos está ayudando de verdad”, aseguró Armitage en una rueda de prensa.

En cuanto a la actualidad del sector siderúrgico, el empresario aseguró que si no se toman las medidas necesarias, está abocado a una desaparición, dado que se deben dejar las reglas claras, pues los productores nacionales están “sometidos a unas importaciones de China, de Turquía, de Perú, que nos tienen locos”.

Según Armitage, la situación es tan compleja que “estamos a punto de cerrar las plantas y eso sería gravísimo para el país y para el sector siderúrgico”.

Por tal motivo, el empresario destacó la buena voluntad por parte del presidente Petro para ayudar a la industria y así poder desarrollarla con la construcción de una nueva planta para el país.

“Yo creo que este trabajo que se está haciendo y este compromiso que todos queremos desarrollar más la industria siderúrgica, ojalá la vida me dé vida para yo ver esa planta de planos y poderla disfrutar que sí se necesita en Colombia”.

Otro tema relevante en la reunión fue el del acero verde, una idea que aplaudió el empresario que aseguró que puede ser una salida para salvar el sector en el país.

“Todos los días yo no hago si no comer lechuga y verdes y ahora vamos a hacer acero verde, sería maravilloso, de manera que bienvenido eso, se me hace la machera y que esta oportunidad que nos ha dado el presidente de poder salvar nuestro sector es maravilloso”.

En desarrollo...