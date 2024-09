“Carecen de refinamiento intelectual y sabiduría”: Margarita Rosa, sobre María Fernanda Cabal y Vicky Dávila

Margarita Rosa de Francisco cuestiona idoneidad intelectual de Vicky Dávila y María Fernanda Cabal - crédito Colprensa Externos

A través de su cuenta e X, Margarita Rosa de Francisco, presentadora y actriz vallecaucana, se despachó, descriptivamente, contra la senadora María Fernanda Cabal -que ya confirmó sus aspiraciones presidenciales- y la periodista Victoria Eugenia Dávila, directora de la revista Semana, ambas oriundas del Valle del Cauca.

Margarita Rosa señaló que si bien las admira en varios aspectos de su vida, considera que no están a la altura intelectual.

“Mis paisanas María Fernanda y Vicky son dos mujeres con mucho carácter, muy astutas y capaces (no puedo evitar sentir familiaridad con ellas), pero carecen de refinamiento intelectual y sabiduría, o al menos, no lo muestran. No plantean nada”, expuso.

Añadió: “Su agencia se posiciona desde la negación, la descalificación, la reproducción patriarcal de la posesión del poder intimidador. Lástima. Es hermoso ver cómo se pone escena un pulso de igual a igual, templado y digno entre adversarios. Sería grandioso elegir una mujer presidente, pero no una que continúe el modelo patriarcal de emplazamiento de poderes”.

Margarita Rosa y su crítica a María Fernanda Cabal - crédito X