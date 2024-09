Armando Benedetti se lavó las manos en el caso de Marelbys Meza: “Trabajé con ella, pero nunca la recomendé”

El embajador de Colombia en la Fao habló sobre su relación con Marelbys Meza - crédito Efe/Redes sociales

Uno de los escándalos más sonados durante los dos años de mandato del presidente de la República, Gustavo Petro, fue la polémica alrededor de la prueba de polígrafo que se realizó de manera ilegal en la Casa de Nariño a Marelbys Meza, exniñera que trabajaba para Laura Sarabia, hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia (Dapre).

Según relató la víctima, fue interrogada por presuntamente haber extraviado una maleta llena de dinero que pertenecía a Sarabia y su esposo. “A mí me tomaron un polígrafo el día 30 de enero de 2023 en Presidencia. Yo fui recogida. A mí me recogieron en mi casa. Me llevaron al tema del polígrafo desde las 2 de la tarde hasta las 6, ahí estuve cuatro horas en un sótano que decía poligrafía”, reveló Meza.

La controversia aumentó luego de que salieran a la luz varios audios de conversaciones telefónicas de Benedetti en los que insultaba a Sarabia y hacía referencia a la perdida de la maleta de su exasistente. Pasado un año de aquel suceso, el embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao por sus siglas en inglés) habló con W Radio sobre su vínculo con la exniñera.

“Marelbys trabajó en mi casa cinco años antes de lo que pasó, fue nana de mi hijo, es buena trabajadora. Ella salió por un malentendido que tuvo con Adelina (esposa de Benedetti)”. Igualmente, aseguró que Sarabia habló con él para preguntarle si podía trabajar para ella, teniendo en cuenta el episodio que tuvo con su cónyuge.

“Laura Sarabia me pregunta si puede pedirle a Marelbys que se vaya a trabajar con ella, que le pregunte a Adelina por si puede incomodarla. Ojo, ni Adelina ni yo recomendamos a Marelbys en nada, eso es importante, entonces no hay espionaje ni nada de eso (…) Laura era como una hija para nosotros en ese momento”, agregó.

A propósito, fue claro en expresar que Marelbys Meza y la directora del Dapre se conocían de años atrás y que llegaron a ser amigas íntimas. Además, reveló por qué se llevó a la exniñera a Caracas justo después del escándalo del polígrafo. “Yo era embajador en Caracas, me la llevé para que trabajara conmigo cuando ya todo lo del robo, el suicidio y el polígrafo habían pasado, no tengo nada que ver con eso ni con los supuestos espionajes”, sostuvo.

El embajador de la FAO, Armando Benedetti, dijo al medio citado que su actitud soez en las conversaciones telefónicas filtradas en 2023 correspondió a un episodio de rabia desmedida. “Los audios no son un pronunciamiento mío, no son una entrevista, son una conversación privada, que se oye demasiado feo, porque soy muy vulgar al hablar. Podría pedir excusas por la cantidad de vulgaridades que dije”.

A su vez, aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y que se trata del “extracto de una conversación, un audio en líneas de tiempo diferentes en las que cualquiera puede interpretar lo que sea”. Asimismo, dijo que nunca se revelaron los audios de la persona con la que estaba hablando, cosa que en su opinión es un punto clave para comprender el carácter de la conversación y las razones de su actuar.

El exembajador Armando Benedetti expuso que, "los audios de la Revista Semana, han sido manipulados. Pido excusas al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia". Twitter/@AABenedetti.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que aunque él confió los audios a Semana, jamás autorizó la publicación de ese material. “Una cosa es entregar unos videos y otra autorizar su publicación. Nunca estuve de acuerdo con que fueran publicados”, comentó.