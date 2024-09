Ornella Sierra respondió a las críticas tras sufrir un nuevo episodio de psoriasis: “Me toca lidiar con comentarios a diario”

La influencer habló sobre la enfermedad que la ataca cada vez que vive episodios de estrés - crédito @ornellasierra/Instagram

Ornella Sierra se ha convertido en una de las creadoras de contenido más influyentes del país tras su participación en La Casa de los Famosos Colombia. Aunque la barranquillera ya llevaba un tiempo en las redes sociales, su exposición en el programa le ayudo a obtener un mayor reconocimiento.

Desde sus inicios en las plataformas digitales, Ornella ha compartido contenido sobre estilo de vida, maquillaje, cuidado de la piel, gastronomía y detalles personales de su vida, por lo que recientemente utilizó su plataforma con más de un millón de seguidores para revelar la poco conocida enfermedad que padece.

Según escribió la influencer colombiana en un reciente mensaje, está sufriendo de inflamaciones en su cuerpo que, según ella, las ocasionan los cambios de humor o preocupaciones. “Tengo una condición llamada psoriasis, que con las emociones fuertes y el estrés se me descama la piel y me salen lesiones por todo el cuerpo a diario. Me toca lidiar con comentarios de hate de muchas personas”, la creadora de contenido asegura que muchos internautas se van en contra de ella y la cuestionan por no ir a un dermatólogo, “¿no te cuidas la piel?”, “¿nunca has ido a un dermatólogo?”, “no te quieres mira nada más cómo estás”… fueron alguno de los comentarios que tuvo que responder.

“Les quiero recordar que todas somos divinas a nuestra manera. Las diferencias nos hacen auténticos y la piel, como el ser humano, es cambiante. Y como siempre les digo, nadie sabe qué cruz carga el otro y sobre todo cuando hablamos del cuerpo”, dijo la creadora de contenido.

Además, les recordó a sus fanáticos que no se debe opinar sobre los cuerpos de las demás personas, recordando que cada ser humano carga con algunas inseguridades que se potencian cada vez que alguien se acerca a comentar sobre características que no se pueden cambiar fácilmente. “Mejor no opinar cuando se trata del proceso del otro y de nuestro proceso solo queda disfrutarlo”.

“Aceptarnos con todo y nuestros defectos hace parte del amor propio. Nadie dijo que era fácil, pero por ahí podemos empezar, abrazando cada uno de nuestros defectos, para empezar a trabajar en ellos”, añadió la barranquillera.

En las fotos compartidas por Ornella, se ve cómo cambió su piel de una semana a otra, tiempo en el que le aparecieron algunas marcas rojas en sus mejillas, mentón y nariz, una reacción en la piel muy similar a las alergias o intoxicaciones por ciertos alimentos.

Qué es la psoriasis

Según el portal experto en condiciones de salud, Mayo Clinic, es una enfermedad de la piel que causa un sarpullido con manchas rojas y escamosas que pican, sobre todo, en las rodillas, los codos, el tronco y el cuero cabelludo. Además, explican que es una enfermedad de larga duración que no tiene cura.

Algunos de los síntomas de psoriasis se presentan de diferentes formas en diferentes pacientes. Según el portal, existen sarpullidos en placas, en gotas, sarpullido inverso, psoriasis en las uñas, pustulosa y eritrodermia. Todos causan resequedad e incomodidad en las zonas en las que aparece, siendo la eritrodérmica la menos común, pero la más grave, pues ataca gran parte del tejido creando grandes lesiones en la piel.

Según Mayo Clinic, algunos de los síntomas que pueden padecer inicialmente las personas con esta enfermedad son:

Una erupción irregular cuyo aspecto varía mucho de persona a persona, desde unos pocos puntos de escamas similares a la caspa hasta erupciones importantes en gran parte del cuerpo

Erupciones que varían en color y tienden a ser de tonos violáceos, con escamas grises, en pieles morenas o negras, o de tonos rosados o rojizos, con escamas plateadas, en pieles blancas

Pequeños puntos escamados (se presentan comúnmente en menores)

Piel agrietada y seca que es posible que sangre

Picazón, ardor o irritación

El portal asegura que cualquier persona puede tener psoriasis, pues alrededor de un tercio de los casos comienzan en la infancia. Muchas personas con predisposición a la psoriasis pueden no tener síntomas durante años hasta que la enfermedad se activa por algún factor medioambiental.