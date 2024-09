Influencer argentina preguntó por el aire acondicionado en el transporte público de Bogotá: “Entras a un auto y no tienen el aire encendido”

Creadora de contenido argentina cuestionó sobre el uso del aire en los taxis en Bogotá - crédito Colprensa/camilups/Tiktok

En redes sociales, especialmente en TikTok, es común ver cómo los creadores de contenido subiendo contenido no solo de su vida diaria, sino también haciendo preguntas a sus seguidores sobre la ciudad que visitan o radican.

Esta vez, la influencer argentina, Camila Lups, que lleva un tiempo viviendo en Colombia y es novia del también reconocido tiktoker Camilo Plugiato, conocido por su pasión por el fútbol. En su cuenta de TikTok, compartió con sus seguidores cómo son sus días en el país.

En una de sus últimas publicaciones en la red social, la creadora de contenido planteó una pregunta a sus seguidores sobre algo inusual que encontró en los taxis de Bogotá: “¿Por qué en Bogotá los taxistas no prenden el aire acondicionado?”.

La argentina cuestionó entonces: “Esta pregunta es para la gente de Bogotá, nacidos y criados aquí. Acá tú te subes a un carro y el aire está apagado, aunque afuera esté soleado y estés sudando y entras a un auto y no tienen el aire encendido”, dijo Camila.

La creadora de contenido preguntó la razón de por qué en los taxis de la ciudad no utilizan este servicio - crédito @camilups/Tiktok

La influencer aseguró que Bogotá es la única ciudad que ha visitado, donde no encienden el aire acondicionado: “Y es solo aquí porque en otras partes si lo usan”, agregó.

De esta manera, la creadora de contenido del país gaucho volvió a preguntar, “¿Es por alguna razón que no prenden el aire? Hay una ley, un acuerdo que diga que en Bogotá los carros no pueden prender el aire. Necesito que me expliquen porque no entiendo”, indicó en sus redes sociales.

En Colombia no existe una ley específica que restrinja el uso del aire acondicionado en los vehículos. Sin embargo, existen normativas ambientales y de tránsito que regulan aspectos relacionados con la contaminación y el uso eficiente de los recursos energéticos.

Además, el clima en Bogotá se caracteriza por ser templado y de montaña debido a su altitud de aproximadamente 2.640 metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio oscila entre los 7°C y 18°C a lo largo del año. La capital del país suele ser fría, y por esta razón en el interior de los vehículos no se suele usar el aire.

En Colombia no existe una ley específica que restrinja el uso del aire acondicionado en los vehículos - crédito Gettyimages

Fue así como Camila Lups finalizó su video diciendo: “Uno se sube a un carro y dice, puede prender el aire por favor, que tengo calor y lo que hacen es que te bajan la ventanilla, cuando tú quieres otra cosa, de verdad que esto es raro”, concluyó.

De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar, “los bogotanos somos riniticos JAJAJAJ y el aire nos da alergia”; “Pa´ que vas a prender el aire si la ventana abierta te refresca”; “El aire acondicionado nos enferma”; “La ley es bajar la ventana jaja, el aire de Bogotá es frío aunque el día esté supersoleado... Así que, si hay vientico pa’ qué prender el aire?”; “El 90% de los rolos sufrimos de rinitis 🤧 así que el aire acondicionado solo en climas extremos de calor, acá no 😅”: fueron algunos de los comentarios.

Pugliato se hizo viral en el 2024 por pedir un domicilio mientras esperaba en el trancón

Bogotá se ha ganado un lugar destacado entre las ciudades con mayor congestión vehicular del mundo, afectando diariamente a miles de ciudadanos que deben enfrentarse a interminables trancones y complicaciones urbanas.

El tiktoker bogotano Camilo Pugliato puso en evidencia este problema con un video que se volvió viral en marzo de 2024. En la grabación, Pugliato mostró cómo logró pedir, recibir y consumir un domicilio sin avanzar más de dos cuadras mientras se encontraba atrapado en el tráfico.

El creador de contenido recibe a diario bastante apoyo y también muchas críticas - crédito Camilo Pugliato

Camilo Pugliato, en su video, estaba en su vehículo en la esquina de la calle 97A con la carrera 9A. Su destino: la esquina de la calle 100 con la carrera 10A, un trayecto de aproximadamente 200 metros. Sin embargo, la realidad del tráfico bogotano le rindió alcanzar su objetivo en un tiempo razonable. “Les voy a mostrar lo que, realmente, es estar en el carro”, comentó Pugliato en el video, señalando: “en tan solo cuatro minutos, a las 6:15 p. m., solo habíamos avanzado el espacio de un carro”.

Ante la desesperante situación, Pugliato decidió hacer una jugada irónica y pedir un domicilio a través de la plataforma Rappi. “Me acabo de pedir un domicilio y yo creo que me alcanza a llegar”, dijo en tono humorístico, y en cuestión de minutos, recibió su pedido justo antes de llegar a la calle 10A. “Esta vaina sigue sin moverse. Al menos puedo no morirme de hambre”, expresó.