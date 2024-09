“De hoy en 8”: la expresión colombiana que habría metido en problema aúna migrantes argentina

Camilups tuvo una discusión con uno de sus compañeros de trabajo sobre cuándo se cumplían los ocho días - crédito @camilupss / TikTok

La creadora de contenido y argentina residente en Colombia conocida en redes como Camilups decidió compartir una duda con sus nuevos “vecinos”, luego de que una expresión utilizada únicamente en territorio nacional la metiera en problemas en su trabajo.

“Una vez más me dirijo a los colombianos ¿podemos hablar de la expresión ‘de hoy en 8′? ¿por qué? En mi trabajo el otro día me dijeron: lo revisamos de hoy en 8. Entonces yo pensé que, siendo lunes, de hoy en 8 sería el próximo martes. Pero el lunes, cuando me preguntaron si revisábamos las cosas, yo le dijo que no, que era al día siguiente”, se cuestionó.

Y es que llegó la fecha de revisión, pero ella, pensando que era para el día siguiente, entró un choque idiomático que, a pesar de hablar la misma lengua, la puso a tratar de entender la lógica colombiana de la que nace dicho modismo.

“Si quieren decir la próxima semana ¿por qué dicen de hoy en 8, cuando en realidad no son 8 días? Lo que ustedes quieren decir es de hoy en 7, si es en lunes, así se revisa el próximo lunes”, insistió e, incluso, utilizó la expresión de hoy en 15 para demostrar que, matemáticamente, están mal utilizadas.

“Encima, si vamos a estar hablando de cuentas, y no es que tenga un cerebro matemático genial, la otra que te dicen es, en vez de dentro de dos semanas, de hoy en 15 ¿En qué quedamos? porque 8 más 8 son 16, entonces sería de hoy en 16 bajo su lógica”.

Sin embargo, sus seguidores en Colombia, en un intento por responder a la pregunta, explicaron que, de hoy en 8, enuncia desde el inicio, que el día presente debe contarse y, por ende, sí son 8 días de diferencia entre una fecha y otra:

“Ten en cuenta que en Colombia, desde septiembre se siente que viene diciembre”, “No le meta tanta mente y parchese”, “Nena, tú solo fluye”, “Cuando es de hoy en ocho, sumas el día que está transcurriendo a la cuenta”, “Colombian math”, “De hoy en 8: Hoy lunes (1), martes (2), miércoles (3), jueves (4), viernes (5), sábado (6), domingo (7), próximo lunes (8)”.

Los choques idiomáticos de una pareja colombo-mexicana:

Mariana Pinilla y Stefano Tomati, una pareja de creadores de contenido colombo-mexicana, no han dejado de compartir con sus seguidores las curiosidades y dificultades que enfrentan debido a las diferencias idiomáticas entre sus respectivos países. Desde términos que les han causado confusión hasta expresiones regionales, su experiencia evidencia cómo el español, a pesar de ser un idioma común, presenta variaciones significativas dependiendo del lugar de origen de sus hablantes.

Diferencias en Términos Cotidianos

Uno de los primeros malentendidos que experimentó Mariana se debió a la palabra “aguas”. Cuando Stefano la utilizó por primera vez, Mariana no supo cómo reaccionar, ya que, en México, “aguas” implica un llamado a tener cuidado. Igualmente, la palabra colombiana “aplicar” llevó a confusiones iniciales, dado que en Colombia se usa para referirse a “aspirar a algo” o “inscribirse”, mientras que en México se emplea como sinónimo de “ajuiciarse”.

Palabras Exclusivas de Cada País

Además de las diferencias en el uso de palabras comunes, algunos términos son exclusivos de un país. Por ejemplo, en México, un guajolotazo se refiere a un golpe, mientras que en Colombia ese término no es conocido. Por otro lado, la expresión mexicana “jitomate” para referirse al tomate fue otra revelación para Mariana, acostumbrada simplemente al término “tomate”.

Desafíos con las Expresiones Cotidianas

Mariana ha enfrentado otros desafíos idiomáticos como las expresiones mexicanas “chingados”, que se utiliza en distintos contextos, y “chaqueta”, que puede tener un sentido coloquial muy diferente. Adicionalmente, palabras como “puna” y expresiones locales siguen siendo un reto para Mariana, quien todavía las está aprendiendo.

Dificultades de Stefano con el español colombiano

El fenómeno no es unidireccional. Stefano también ha tenido dificultades con ciertos términos usados por Mariana. Por ejemplo, las exclamaciones comunes en Colombia como “jueputa” o “marica”, que los colombianos usualmente emplean de manera exclamativa y no necesariamente para insultar. También, términos como “juicio” tienen diferentes connotaciones; en México, el término se asocia exclusivamente a procesos judiciales, mientras que en Colombia se refiere a ser aplicado u obediente.

Reacción de Stefano a otras palabras

Otra palabra que ha dejado a Stefano perplejo es “chuzar”, que en Colombia hace referencia a pinchar, usualmente la piel, similar al término “picar” en el norte del continente. La palabra “mamera”, utilizada en Colombia para expresar pereza, cansancio o hastío en contextos informales, también ha sido una novedad para él.

La convivencia y el intercambio cultural entre Mariana y Stefano ponen de relieve la riqueza y la diversidad del idioma español. A través de sus experiencias, han demostrado que, aunque los malentendidos idiomáticos pueden ser motivo de risa o frustración, también ofrecen una oportunidad única para aprender y apreciar las numerosas variaciones lingüísticas que existen dentro de un mismo idioma.