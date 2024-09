Otty Patiño volvió a arremeter contra el ELN y afirma que el grupo armado no conseguirá la paz “poniendo bombas a los oleoductos”

El funcionario enfatizó que los diálogos de paz con el ELN están agonizando - crédito Jesús Avilés/ Infobae

La delicada situación del proceso de paz en Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha llegado a un punto crítico.

Otty Patiño, consejero comisionado de paz, declaró que las negociaciones con el ELN atraviesan una etapa agonizante, ya que los esfuerzos de los países garantes no han logrado reactivar el diálogo entre las partes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Para Patiño, únicamente el ELN puede revivir el proceso de paz, pero no lo conseguirá mediante actos violentos como atentados contra estructuras de gas: “El ELN es el único que le puede poner oxígeno, pero no se lo van a meter poniendo bombas a los oleoductos, no se lo pueden poner matando gente”.

El Gobierno nacional ha manifestado una y otra vez su compromiso con la paz total, remarcando que no será el primer grupo en abandonar la mesa de conversaciones. Sin embargo, la persistente negativa del ELN a descongelar los diálogos afecta significativamente las posibilidades de avanzar hacia una solución negociada.

Cepeda contradijo a Patiño

Iván Cepeda, senador y miembro de la delegación del Gobierno de Colombia, ha afirmado que, a pesar de los desafíos actuales, las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no se encuentran en un punto muerto.

Estas declaraciones fueron hechas a Caracol Radio, subrayando el compromiso del gobierno con el proceso de paz. Según Cepeda, el equipo negociador está redoblando esfuerzos para retomar el diálogo con el grupo insurgente.

Iván Cepeda también se refirió a los diálogos con el grupo armado; sin embargo, dijo que el Gobierno no piensa levantase de la mesa hasta lograr un acuerdo - crédito Jorge Gil/EFE

El 6 de septiembre, Otty Patiño, sugirió que el proceso de paz con el ELN estaba en una situación crítica. No obstante, Cepeda contradijo esta afirmación y mencionó que la instrucción desde el Gobierno es clara y directa: “La decisión del Gobierno es mantenernos en la mesa y no hay ninguna posibilidad de que se rompan las negociaciones de paz”.

Cepeda destacó también que existen múltiples acuerdos acumulados, actualmente 28, que son de una importancia significativa. Aunque reconoció la existencia de problemas en el proceso, subrayó que se están haciendo esfuerzos concretos para resolverlos.

“Hay un acumulado de acuerdos muy significativo y sí, efectivamente hay problemas, pero estamos precisamente haciendo los esfuerzos para resolverlos”, indicó en sus declaraciones.

El Ejército Nacional ha mantenido las confrontaciones con el ELN en diferentes puntos del país - crédito Ejército Nacional de Colombia

La delegación del Gobierno ha estado estableciendo conexiones con diversos enlaces para intentar reactivar los diálogos de paz. Uno de los objetivos clave es concretar una reunión extraordinaria entre los jefes de los equipos negociadores, Vera Grabe por parte del gobierno y Pablo Beltrán por parte del ELN. La intención es abordar los puntos que generan tensión y buscar soluciones mediante el diálogo.

Los ataques a oleoductos mencionados por el Gobierno

El ataque contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas ha alcanzado un nuevo punto crítico. el 5 de septiembre las autoridades informaron sobre otro incidente de voladura, sumando ya 15 ataques contra esta infraestructura petrolera en las últimas dos semanas.

Los ataques, atribuidos al grupo armado ELN, se han intensificado desde la ruptura del cese bilateral del fuego con esa guerrilla el pasado 3 de agosto de 2024.

Un helicóptero transporta un tubo para las labores de reparación del oleoducto Caño Limón-Coveñas después de un ataque de la guerrilla izquierdista en Arauca, Colombia - crédito Reuters

Cenit, una filial del grupo Ecopetrol, ha activado el Plan de Emergencia y Contingencia del oleoducto desde principios de septiembre, cuando se reportó otro sabotaje. La compañía pidió a la comunidad que se abstenga de acercarse al lugar del incidente hasta que se completen las labores de reparación y atención necesarias.

En un comunicado, la empresa expresó su rechazo a estas acciones ilegales que no solo ponen en peligro la integridad de las personas, sino que también tienen graves consecuencias ambientales y afectan las actividades de las comunidades cercanas.

El Ejército Nacional ha desplegado tropas para proporcionar seguridad a los empleados de Cenit que están efectuando las reparaciones en el oleoducto. El coronel Leonardo Ferreira Lugo, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército, confirmó la presencia en el sitio afectado para realizar acciones de seguridad y apoyo de manera conjunta y coordinada con la empresa y las autoridades ambientales competentes.