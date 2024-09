Martha Lucía Ramírez lanzó pulla al Gobierno Petro tras ola de retiros en la Policía Nacional: “Los están aburriendo”

La resolución establece que los oficiales se retiraron por solicitud propia, no por presión externa - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La reciente ola de retiros voluntarios en la Policía Nacional ha desatado una serie de reacciones políticas y sociales, destacando las críticas de la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez al Gobierno de Gustavo Petro.

En medio de la controversia generada por la publicación de la Resolución 3710 de 2024 por parte del Ministerio de Defensa, Ramírez ha lanzado duras críticas en su cuenta de X, sugiriendo que la administración Petro podría estar detrás de esta significativa reducción en las filas policiales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“¿Se aburrieron ellos? ¿Los está aburriendo el Gobierno? ¿Todas las formas de retiro para achicar la policía y fuerzas militares? (sic)”, escribió la vicepresidencia. Su mensaje refleja una preocupación creciente entre algunos sectores sobre el impacto que estas decisiones podrían tener en la capacidad operativa y en el liderazgo dentro de la Policía Nacional.

La exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez ha cuestionado la medida, sugiriendo que el Gobierno de Gustavo Petro podría estar influyendo en esta reducción de efectivos - crédito @mluciaramirez/X

En el texto de la resolución, el Ministerio de Defensa detalla que, “los señores oficiales relacionados en el presente acto administrativo solicitaron el retiro del servicio activo de la Policía Nacional por solicitud propia”. Esto implica que los oficiales que se han retirado lo hicieron por decisión personal y no bajo presión o coerción externa.

El proceso para estos retiros se formalizó tras una sesión ordinaria celebrada el 2 de agosto de 2024, por parte de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, que recomendó al Gobierno nacional aceptar las solicitudes de retiro. Esta recomendación, junto con la Resolución 3710 de 2024, culminó en la salida de estos funcionarios de la institución.

El grupo de oficiales que ha decidido retirarse incluye a más de 10 coroneles y más de 30 tenientes coroneles, además de una serie de mayores, capitanes, tenientes y subtenientes. La magnitud de estos retiros ha sido significativa, considerando que muchos de estos oficiales habían dedicado más de 20 años de su vida al servicio policial. Esta pérdida de experiencia y liderazgo representa un desafío considerable para la institución.

Oficiales retirados mencionan sentirse desmotivados o “aburridos” tras años de servicio - crédito @SeguridadBOG/X

La ola de retiros ha suscitado preocupación sobre el impacto que podría tener en la capacidad operativa de la Policía Nacional. La pérdida de altos oficiales con décadas de experiencia puede afectar no solo la eficiencia de las operaciones policiales, sino también la moral y el liderazgo dentro de la institución. En este contexto, es crucial que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional tomen medidas para asegurar una transición ordenada y mantener la estabilidad operativa de la fuerza pública.

Algunos de los oficiales que optaron por el retiro han señalado que, después de años en el servicio, se sienten “desalentados”, “aburridos” o “desinteresados”, llevando a muchos a optar por salir de la Policía Nacional.

Martha Lucía Ramírez se fue contra Petro por investigación del CNE

La exvicepresidenta aprovechó para lanzar una dura crítica al presidente Gustavo Petro, acusándolo de buscar impunidad en relación con la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) en su contra por presunta violación de los topes de campaña electoral. En un mensaje publicado en X, Ramírez no escatimó palabras para expresar su indignación ante las acciones y declaraciones de Petro.

“¡Vea pues! Todo un presidente de Colombia buscando impunidad y excusar la violación de topes de su campaña en la prescripción o en la caducidad de la acción del CNE? ¡Qué vergüenza!” escribió Ramírez.

Ramírez criticó al mandatario por buscar impunidad mediante la prescripción o caducidad de la acción del Consejo Nacional Electoral - crédito @mluciaramirez/X

La respuesta de Ramírez se produce en el contexto de una reciente declaración hecha por Petro, en la que expresó su descontento con la forma en que el CNE ha manejado el caso relacionado con los topes de campaña. En una publicación en X, el jefe de Estado argumentó:

“No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del consejo de estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo Electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege.”

En un mensaje más contundente, Petro afirmó: “Cada paso dado contra el presidente en el consejo electoral construye un golpe de estado”, subrayando que, según su visión, estas acciones no solo son injustas sino también peligrosas para el orden constitucional del país. El presidente también comparó la situación actual con la de otros países, señalando: “¿Se quejan de Venezuela? En Colombia avanza un golpe de estado contra el presidente”.