Mariam Obregón puso en alquiler su casa en Santa Marta: estos son los detalles

Desde hace un tiempo Mariam Obregón venía compartiendo en su perfil de Instagram fotos y videos de la construcción que estaba haciendo en un lote que compró en Santa Marta.

La creadora de contenido, nacida en Venezuela, decidió comprar el terreno para construir una lujosa casa, la cual poco a poco llenó de detalles que también dejó ver en sus redes sociales, pues en varias oportunidades viajó hasta el lugar para mostrar cómo iba el proceso y para pedirles a sus seguidores que la ayudaran a escoger objetos que quería poner en la vivienda.

Sin embargo, la sorpresa para sus fanáticos fue que Obregón ya tiene lista la casa, con todas las de la ley, pero no es precisamente para ella, ya que anunció en sus historias que la va a alquilar para los turistas y los fans que quieran ir a conocerla, descansar o vacacionar en Santa Marta.

“Mi casa en Santa Marta ya está lista. Y se encuentra disponible si necesitan una casa para sus vacaciones o sus eventos importantes”, escribió la influenciadora junto a las imágenes que compartió.

De acuerdo con el video publicado, la casa tiene habitaciones con camas sencillas, dobles y camarotes, una piscina al aire libre, altillo, cocina totalmente equipada, sala y comedor, juegos, salón de estar, terraza, balcones, baños con duchas, sillas y mesas para compartir fuera de la casa, cortinas tipo black out, lavadora, nevera, parrilla para asados, zona BBQ, y todo indica que es de 2 pisos.

La joven venezolana le puso el nombre de “Casa San Milú” y, al parecer, va a estar disponible para alquiler a través de plataformas como Airbnb. En su perfil de Instagram explicó que ella ya tenía desde hace tiempo comprado el lote y también que era un proyecto en el que venía trabajando con bastante anterioridad.

Tal como lo ha dejado ver en TikTok, pues cada que iba a ver cómo avanzaba la obra, compartió videos con detalles de la construcción, las compras que hizo, la inversión y demás detalles. Sin embargo, por el momento no se conoce cuánto es el precio que tiene la vivienda, ni el valor que le costó a ella. Se espera que sus seguidores o los interesados en descansar en Santa Marta conozcan el lugar y poco a poco salgan comentarios.

Así fue el proceso de construcción de la casa en Santa Marta de Mariam Obregón - crédito @mariamobregon/TikTok

“Yo no les puedo explicar el nivel de orgullo y emoción que a mi me ha dado todo este proceso. Así quedó. Me parece que los acabados quedaron espectaculares, todo como me lo imaginaba”, dijo Mariam Obregón en una publicación, mientras contaba algunas situaciones del proceso y de las compras que realizó.

Como, por ejemplo, que quería que la casa y su decoración fuera entre tonos grises, blancos y beige, utilizó plantas. Además, reveló que la casa ya tenía una piscina, pero estaba dañada por lo que le tocó hacerle todo el procedimiento de arreglarla y limpiarla.

Así mismo dijo que quería darle un toque de naturaleza por lo que le puso varias plantas a las diferentes zonas, las cuales son artificiales porque no quiere que se dañen mientras la casa este cerrada.

“No mami yo estoy más emocionada que usted, estoy orgullosa. Mariam, te amo, vamos por más”, “Sigo a Mariam hace tanto que siento que es mi familia contándome de su nueva casa. Estoy muy feliz y orgullosa, ya la quiero conocer”, “Mariam qué maravilla que alquiles tu casa, me encantaría conocerla”, “Todos los detalles que nos mostraste ahora los vamos a poder conocer”, “Eres una dura”, “Me siento una amiga orgullosa”, son algunos de los mensajes que le han dejados, conocidos, seguidores y demás personas en la publicación a Mariam Obregón.