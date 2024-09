La Liendra abrió su corazón y habló sobre el trágico fallecimiento de su padre: “Le pegaron 15 tiros”

La Liendra reveló lo duro que fue para él la muerte de su padre - crédito @la_liendraa/Instagram

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, se convirtió en uno de los creadores de contenido más reconocidos de las redes sociales en Colombia por su humor, autenticidad y la capacidad de conectar con su audiencia a través de contenido cotidiano y cercano.

La Liendra avanzó con paso firme entre sus seguidores, abriéndose camino en temas de entretenimiento y estilo de vida en las plataformas digitales Instagram, YouTube, TikTok, entre otras.

Con el paso del tiempo, el influenciador oriundo de la Tebaida, Quindío, construyó una trayectoria que le valió su colaboración con distintas marcas y otros creadores de contenido, convirtiendo su influencia en redes sociales en una exitosa carrera empresarial.

Gracias a su enfoque honesto y directo, en la actualidad, Mauricio tiene en su cuenta oficial de Instagram 6,3 millones de seguidores, que disfrutan de sus publicaciones sobre temas cotidianos, viajes y reflexiones personales.

En días recientes, el creador de contenido abrió su corazón y compartió con los internautas un doloroso episodio de su vida, el fallecimiento de su padre. En un conmovedor relato, explicó cómo la pérdida de su papá lo marcó profundamente y cómo ha lidiado con ese dolor a lo largo de los años.

La Liendra habló sobre varios aspectos de su vida familiar y de su infancia en el pódcast Camino al éxito del cantante Yeison Jiménez, entre ellos sobre quién era su papá, que murió asesinado cuando él apenas tenía tres meses de vida, hace 25 años.

Con nostalgia dijo que no tiene ningún recuerdo de su progenitor. “A mi papá no lo conocí. Él se llamaba Alirio”, recordó. “Yo tenía tres meses de nacido y me enfermé, entonces él dijo que iba a comprarme unos medicamentos. Él se fue y logró comprar algunas cosas, pero saliendo de la droguería le pegaron 15 tiros”, dijo.

En medio de la revelación, Jiménez se sorprendió y le preguntó si su papá tenía alguna deuda pendiente, a lo que Mauricio respondió: “A nadie le pega en 15 tiros de alegría”. Hasta el día de hoy, Mauricio no tiene conocimiento real sobre por qué le arrebataron la vida a su papá.

A propósito, contó que hasta hace poco conoció el rostro de su papá por una foto. “Me mandaron un periódico donde salía la noticia de cuando él murió y así fue como conocí la cara de mi papá. Era igualito a mí”.

La Liendra creció sin esa figura paterna, pero cuando descubrió cómo trataba a su mamá, la ausencia de su padre le fue indiferente. “Él le pegaba a mi mamá, y cuando me enteré de eso decidí que él no me iba a importar y no quería tener un padre de esos. No lo quiero juzgar, pero como que nunca cargué con ese peso porque siempre supe que no tuve papá”, precisó.

Además, de la trágica muerte de su padre que marcó a su familia, el influenciador contó detalles sobre la condición económica en la que creció. “Yo fui un pobre muy feliz, porque nunca me acosté con hambre, aunque nunca tuvimos comida demás. Mi mamá nunca permitió que pasáramos hambre”, dijo.

A pesar de conocer la pobreza desde niño, “yo era feliz con lo poco que tenía. Como yo no conocía más, y solo conocía lo que tenía, eso me hacía sentir pleno”, agregó.

Por último, el joven resaltó que ama lo que hace y el poder inspirar a otros. “Mi historia de vida no es una historia diferente a la de todos los pobres de Colombia. Yo también robé, vengo de tener que aguantar que los hombres le pegaran a mi mamá y nos humillaran por un arriendo. La Liendra es el primer creador de contenido de barrio que le demuestra a los de los barrios que ellos también pueden”, resaltó.