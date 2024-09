Molestia en las generadoras de carga por el acuerdo entre transportadores y el Gobierno: “Agravarán la crisis”

Paro de cuatro días generó perdidas millonarias - crédito Colprensa

Luego de cuatro días de bloqueos, manifestaciones y otros factores del paro nacional de transportadores que afectaron al país, en la madrugada del 6 de septiembre se llegó a un acuerdo entre los ministros de Transporte, Hacienda, Trabajo y Minas con los camioneros.

Luego de más de cinco horas de reunión, sobre las 2:00 a. m. las partes aceptaron que el alza en el precio del Acpm será de $800 pesos, la mitad de manera inmediata y el resto después del 1 de diciembre.

De la misma forma, definieron que un aumento mayor tendrá que ser definido entre las partes, siempre y cuando el Gobierno nacional cumpla con 14 puntos que se trabajarán de ahora en adelante.

Entre ellos se destaca que “de las 3.000 empresas intermediarias de carga se ha encontrado que más de 1.000 han explotado a los camioneros, separando abismalmente el precio del flete que cobran al generador de la carga, al precio que pagan al camionero que lleva la carga. Esas empresas serán investigadas por las Superintendencias y la Dian”.

Sumado a esto, los transportadores pidieron que se regule y cumpla con las tarifas del Sistema de Información de Costos Eficientes (Sicetac), como punto clave y prioritario.

Generadoras de carga no estarían de acuerdo

Gobierno nacional y transportadores llegaron a un acuerdo - crédito Leonardo Castro/Colprensa

A pesar de que el final del paro de transportadores provocó que miles de colombianos volvieran a trabajar, los colegios volvieran a dictar clases y la comida pudiera ser movilizada sin problemas, no fue del agrado de todos los sectores, principalmente de las generadoras de carga.

Esto quedó expuesto con las declaraciones del vicepresidente de la Federación de Transportadores de Carga, Arnulfo Cuervo, que criticó el acuerdo entre los camioneros y el Gobierno nacional porque desde su opinión, no existió un análisis táctico y basado desde la experiencia de las empresas del sector.

“En los tres días de reuniones con el gobierno, faltó el tecnicismo y el rigor necesario para la toma de decisiones sobre políticas públicas”, declaró Cuervo a Caracol Radio.

De la misma forma, señaló los aspectos negativos que generó la intervención de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), puesto que no para él, representan un sector que ha generado más aspectos negativos que positivos para los transportadores.

“La Andi no solo no fue invitada a las conversaciones, sino que ha criticado al sector de transporte de carga por las pérdidas generadas durante el paro. En la cadena logística no solo están los conductores y los pequeños propietarios, sino también los generadores de carga, que muchas veces son quienes fijan las tarifas que no se compadecen con los costos actuales del transporte”, indicó que vicepresidente de Fedetranscarga.

Generadoras de carga en contra del acuerdo pactado - crédito @MinTransporteCo/X

El vocero de Fedetranscarga se mostró preocupado por los mensajes que se registraron por parte del Gobierno nacional durante el cese de actividades; además, destacó que las declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no han sido congruentes con lo pactado.

Cuervo destacó que Bonilla informó que en 2025 será crucial cerrar la brecha del precio del diésel en el país, dejando de lado que primero deben cumplir con los 14 puntos del acuerdo pactado el 6 de septiembre en el Ministerio de Transporte.

“Esto genera desconfianza, y uno de los grandes problemas de la economía actual es precisamente la inseguridad que causan estas declaraciones”.

Por último, el vicepresidente de Fedetranscarga, explicó que existen falencias en las tarifas del transporte de carga, principalmente en el sistema tarifario actual, que no tendría en cuenta la oferta y demanda del mercado, por lo que desde la organización gremial manifestaron que “la ausencia de los generadores de carga en las mesas de diálogo agravan la crisis del sector”.