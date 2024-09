Linkin Park prefirió Bogotá que Buenos Aires o Ciudad de México para su gira mundial: ‘Mr. Taxes’ explicó la razón

Linkin Park sorprendió a sus seguidores con el anuncio de un nuevo álbum y una gira mundial, marcando su regreso después de siete años de ausencia - crédito Linkin Park

La noticia de que Linkin Park regresará a los escenarios tras siete años de ausencia ha causado revuelo entre sus fans a nivel mundial. La banda, conocida por sus éxitos en la década de 2000, ha anunciado no solo un nuevo álbum, sino también una gira mundial que incluirá a Bogotá como una de sus paradas iniciales.

De hecho, para los fanáticos de esta agrupación de Nu metal fue una grata sorpresa enterarse de que, hasta el momento, solo Bogotá, Colombia, aparece entre los países de la gira, sobre otros del cono sur como Argentina, Brasil y México, los cuales, normalmente, son paradas fijas para artistas internacionales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De este modo, la capital colombiana acogerá al mítico grupo el próximo 11 de noviembre en el Coliseo Medplus.

Ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, defendiendo por qué Colombia está dentro de la gira de Linkin Park- crédito captura de pantalla X

La elección de Bogotá ha llevado a cuestionamientos en redes sociales sobre los criterios detrás de esta selección. Ante estas críticas, el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Luis Carlos Reyes, defendió la decisión en su cuenta de X (antes Twitter). Respondió a un internauta diciendo: “Lo que está pasando es que razones para venir a Colombia sobran. Linkin Park lo sabe y sus fans lo podrán descubrir. Vengan por el concierto y quédense a conocer el país de la belleza”.

La respuesta de Reyes, quien fue apodado ‘Mr. Taxes’ durante su gestión en la Dian, recibió una mezcla de comentarios, algunos de los cuales destacaron su apreciación por la banda, haciéndole una referencia a una de las canciones más famosas de esta banda, In the End’con la frase “In the end it doesn’t even matter”.

La boletería para el concierto en Bogotá estará disponible a partir del 11 de septiembre, generando gran expectativa entre los fans en Colombia. Esta gira supone un evento trascendental, marcando el retorno de una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo, ahora con una nueva vocalista y un renovado enfoque.

Así, Luis Carlos Reyes demostró su gusto por Linkin Park - crédito captura de pantalla X

Durante un reciente evento privado exclusivo para fans, la agrupación californiana presentó a su nueva vocalista, Emily Armstrong, conocida por su trabajo con la banda Dead Sara. Además, anunciaron el lanzamiento de su octavo álbum de estudio titulado From Zero, el cual estará disponible a partir del 15 de noviembre.

Esta noticia marca una etapa significativa para Linkin Park, que había estado en silencio desde la muerte de su icónico vocalista, Chester Bennington, en 2017.

El anuncio de la gira From Zero World Tour ha generado una oleada de expectativas, especialmente por la inclusión de Colombia como uno de los destinos.

Según lo publicado en sus redes sociales, las ciudades confirmadas hasta ahora incluyen Los Angeles, Nueva York, Hamburgo, Londres, Seúl, y Bogotá. Este hecho ha suscitado numerosas reacciones de sus seguidores, particularmente en Latinoamérica, ya que Bogotá ha sido priorizada sobre otras ciudades con una larga tradición en conciertos de rock como Ciudad de México, Buenos Aires y Río de Janeiro.

Las entradas para Linkin Park estarán a la venta a partir del 11 de septiembre - crédito Taquilla Live

Pese a que este concierto significa una gran oportunidad económica para Colombia, en redes sociales se ha hablado sobre el acaparamiento de boletería desde ciudadanos extranjeros y turistas, pues explican que la compra de las boletas será una “guerra entre Latinoamericanos vs. Colombia”, al ser el único país sur americano que fue escogido para ser escenario de esta agrupación.

¿Quiénes son Linkin Park?

Linkin Park, banda estadounidense de rock alternativo, se formó en 1996 en Agoura Hills, California. Su sonido es característico tras unir el heavy metal, rap, electrónica y elementos experimentales, mismos que los catapultó a la fama mundial con su álbum debut Hybrid Theorym (2000) y su sonido Nu metal.

Originalmente, eran liderados por la poderosa voz de Chester Bennington y la destreza lírica de Mike Shinoda, lograron un sonido característico, con letras introspectivas sobre angustia, alienación y luchas personales. Aunque la tragedia golpeó con el fallecimiento de Bennington en 2017, mismo año en el que dejaron los escenarios, el 5 de septiembre, anunciaron la activación del grupo, integrando a Emily Armstrong como la nueva vocalista