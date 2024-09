Johanna Fadul se burló de las críticas que recibió por los moretones en su rostro

En redes sociales, la actriz colombiana enfrentó críticas por un moretón en su rostro - crédito @johannafadul/Instagram

La actriz bogotana Johanna Fadul ha sido el centro de diversas controversias en redes sociales por su apariencia física. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió imágenes que mostraban un ojo morado junto con otras lesiones en su cuerpo, generando diversas reacciones entre comunidad de seguidores, que acumula más de 6 millones.

Las imágenes, en las que también se escuchaba la voz de su esposo Juanse Quintero al fondo, mostraban sus rodillas, piernas, cara, y enfocaban las heridas en su ojo y nariz. Esta situación generó una ola de críticas y especulaciones sobre posibles nuevos procedimientos estéticos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Johanna Fadul respondió a las críticas por una supuesta intervención en su rostro - crédito @Johannafadul/X

“¿No, se opero otra vez?, Michael Jackson, van por ti!!”; “¿😮 otra cirugía?”; “¿Y ahora que te hiciste?”; “Que mujer tan acomplejada... Y no es cuestión que yo sea pobre y ella no!... Eso es no tener amor propio! Ni aceptación”; “¿Qué tienes natural?”; “Mmm otra cirugía ....me parece que no necesitas tantas cirugías 😢”; “Lo de ella creo que ya es un problema de aceptarse así como es yo la veo tan bonita y ella ya no encuentra que mas hacerse en el cuerpo”; “Estas va quedar desformada 😮😮😮😮 de tantas cirugías”, son algunos comentarios negativos que recibió la bogotana.

Fadul, que constantemente comparte contenido en sus redes sociales, enfrentó críticas por los cambios en su apariencia física, con muchos internautas cuestionando la necesidad de sus procedimientos estéticos. Algunos comentarios señalaron que sus cirugías eran innecesarias debido a su ya hermosa figura. Sin embargo, la bogotana no se quedó en silencio ante estas críticas y dio un contundente mensaje a través de la red social Instagram.

En respuesta a los comentarios negativos, la actriz aclaró que no se sentía afectada mentalmente y defendió su derecho a someterse a cirugías estéticas.

“Cansada de los comentarios negativos y malintencionados, quiero dejar claro que no estoy mal de la cabeza. El hecho de haberme sometido a una cirugía hace más de un año no significa que no me acepte o que no me ame”, dijo en sus redes sociales.

La bogotana mostró las lesiones en su rostro y su pierna - crédito @johannafadul/Instagram

Además, la bogotana explicó que las marcas recientes en su rostro, incluyendo un hematoma en el ojo, no fueron producto de altercados físicos como se había especulado, sino que eran el resultado de cambios estéticos que se hizo para sentirse mejor consigo misma y recalcó que su decisión de someterse a procedimientos estéticos estaba basada en su deseo personal de verse y sentirse bien, y no debía ser cuestionada por otros.

A pesar de haber compartido una explicación con respecto a sus moretones, las críticas no pararon, y algunos seguidores continuaron especulando sobre sus intervenciones estéticas. En respuesta a la nuevas críticas publicó un video junto a su esposo, el también actor, Juan Sebastián Quintero en la que se le puede observar colocarse una gorra al revés e imitar a un “ñero”: ¿Entonces que mijo? y su pareja le pregunta: “¿Quién le dio jeta ñero? La actriz se burló de esta situación repitiendo las palabras de Quintero.

La actriz bogotana se ha destacado en la televisión, cine y teatro, ganándose un espacio importante en la industria del entretenimiento en el país y América Latina. Fadul alcanzó gran reconocimiento por su papel como Daniela Beltrán en la serie Sin senos sí hay paraíso, donde interpretó a la hija de la villana principal llamada ‘La Diabla’. Su actuación en esta serie la llevó a alcanzar la fama y le permitió ganar seguidores a nivel internacional.

Con un video, junto a su esposo Juan Sebastián Quintero, se burló de sus moretones - crédito @johannafadul/Instagram

Antes de este papel, Johanna también participó en otros proyectos televisivos como Padres e hijos, Mujeres al límite, Infiltrados, Así es el a vida y Tú voz estéreo. Su versatilidad como actriz le ha permitido asumir una variedad de roles, desde personajes villanos hasta protagonistas de drama.

Además de su carrera en la actuación, la bogotana es activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional, y se mantiene en contacto con sus seguidores.