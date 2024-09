María José Pizarro dijo que el actual Gobierno y la ciudadanía “están pagando” las consecuencias de la gestión de Duque: “Fue un desastre "

La senadora María José Pizarro lamenta las consecuencias fiscales del gobierno de Iván Duque, culpándolo por desencadenar el paro camionero debido a sus decisiones sobre el fondo de combustibles - crédito cortesía María José Pizarro

El gremio de transportadores de carga en Bogotá continuó sus protestas desde la noche del martes hasta las primeras horas del miércoles 4 de septiembre debido al incremento en el precio del Acpm.

Según la Alcaldía, se registraron bloqueos en 19 lugares de la ciudad. La misma situación se ha presentado en varias partes del país.

Esta situación ha hecho que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, reciba todo tipo de críticas, pero la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro salió en defensa del primer mandatario colombiano.

Según Pizarro, las decisiones del expresidente Iván Duque fueron las que llevaron a que se realizara el paro camionero. “Fue un desastre”, dijo sobre el gobierno del expresidente Duque.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La senadora María José Pizarro utilizó su cuenta de X para publicar su dura crítica a la gestión de Iván Duque, destacando que tanto el gobierno actual como la ciudadanía están enfrentando las repercusiones de sus políticas. En el ámbito fiscal, señaló que las erróneas decisiones, en su opinión, respecto al fondo de combustibles han desencadenado el paro camionero.

“Iván Duque fue un desastre absoluto. Somos este Gobierno y la ciudadanía quienes pagamos las consecuencias de su irresponsabilidad. 1. En materia fiscal: sus nefastas decisiones con el fondo de combustibles nos tienen en #parocamionero”, escribió en su post la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

María José Pizarro habló de la denuncia que hizo el presidente Petro del Software que habría comprado el Gobierno de Iván Duque - crédito @PizarroMariaJo

Pizarro de igual manera acusó al gobierno de Iván Duque de adquirir un software destinado a la interceptación ilegal de comunicaciones durante el estallido social. Según Pizarro, esta herramienta fue utilizada a través de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y el pago de 11 millones de dólares se realizó en efectivo, sin ser reportado oficialmente.

En ese sentido, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, el 4 de septiembre de 2024, habló públicamente sobre la supuesta adquisición del software Pegasus por parte del gobierno anterior, indicando que habría sido utilizado para llevar a cabo actividades de espionaje.

Según una investigación realizada por la alianza entre la Revista Raya y Señal Colombia, la compra del software, que no dejó registro oficial, se llevó a cabo a finales de 2021. Casi tres años después, no se sabe quién controla esta herramienta en Colombia. Lo que sí se ha determinado es que el gobierno de Iván Duque adquirió el virus por 13.000 millones de dólares, aunque Gustavo Petro mencionó una cifra de 11.000 millones de dólares.

De igual manera reportaron que el software espía habría sido adquirido de la empresa SNO Group y la suma millonaria pactada como pago habría sido entregada en efectivo. Dicho dinero fue transportado en un jet privado hasta Tel Aviv, en Israel. Además, se afirma que todo el monto provino de una caleta de narcotráfico incautada previamente por las autoridades.

El presidente Gustavo Petro aseguró que software Pegasus fue utilizado para espionaje - crédito Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro afirmó que, aparentemente, el programa fue empleado para espiar a los miembros de los partidos del Pacto Histórico en 2022, durante la campaña presidencial que culminó con su llegada a la Casa de Nariño.

Por otro lado, Pizarro también comentó que desaparecieron 12 billones de pesos pertenecientes a las regalías de los municipios más pobres y afectados por la violencia durante el gobierno de Iván Duque. Según Pizarro, no se ha esclarecido el paradero de estos recursos y, lo que considera más grave, es que no se han tomado acciones significativas al respecto. Pese a esta situación, acusó a los supuestos responsables de ser “cínicos” por criticar el Gobierno nacional.

“Compraron un software de interceptación de comunicaciones ilegales en pleno estallido social, para chuzarnos a través de la DIPOL, con un pago en efectivo no reportado de 11 millones de dólares. 3. Se perdieron y no se sabe dónde están $12 billones de las regalías de los municipios más pobres y golpeados por la violencia Lo más grave no pasa nada, pero eso sí, se sienten con autoridad para hablar! Cínicos! @petrogustavo”, aseveró la legisladora por medio de su cuenta de X.

María José Pizarro arremetió en contra del Gobierno del expresidente Iván Duque y defendió el de Gustavo Petro - crédito EFE/ Carlos Ortega