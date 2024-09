Liss Pereira reveló cómo fue afectada en su niñez por culpa de un grupo al margen de la ley: “Me tenían ahí entre ojos”

Liss Pereira reveló la dura realidad de crecer bajo la amenaza de grupos armados ilegales - crédito @lisspereira/Instagram

En Colombia, los grupos armados al margen de la ley han tenido presencia a lo largo de las últimas décadas. Estos grupos han impactado en la vida política, social y económica del país, generando violencia y desplazamientos forzados; sin embargo, la lucha para establecer la paz y el orden continúa siendo un desafío para el gobierno.

Estas bandas han afectado en la vida de cientos de ciudadanos y de varias personalidades de la industria del entretenimiento como es el caso de la comediante nortesantandereana Liss Pereira, exparticipante del reality de gastronomía del Canal RCN Masterchef Celebrity en la edición de 2021.

La humorista, conocida por su participación en la televisión y la radio colombiana, compartió una mirada íntima, en el pódcast Sinceramente con Cris de la presentadora Cristina Estupiñán, sobre su infancia al revelar la dura realidad de crecer en un entorno marcado por la presencia de grupos al margen de la ley.

La oriunda del municipio de Sardinata, Norte de Santander, contó cómo su niñez estuvo profundamente afectada por la violencia y el temor constante debido a la actividad de grupos armados ilegales en su región.

“Yo tuve problemas muy heavys (pesados) durante el colegio porque era bonita, en ese entonces, era una niña muy atractiva, digamos dentro de mi entorno, y cuando uno vive en una zona con unos casos de violencia muy fuertes, de presencia de grupos malucos, etcétera, ser bonita es un castigo. Yo me autocastigué por eso y entonces tuve unos temas que hasta ahora después de adulta estoy resolviendo conmigo misma por eso”, confesó la comediante.

La esposa del también humorista bogotano Ricardo Quevedo, conocido como ‘Cejas pobladas’, detalló que su infancia estuvo marcada por limitaciones y privaciones con respecto a su apariencia física puesto que se tapaba con prendas de vestir para salir: “Yo era como que: ‘no, no puedo ser bonita’ porque entonces estoy en peligro. Sí fue horrible, tuve un caso bien duro con eso, con un grupo al margen de la ley que uno de ellos me tenía ahí (entre ojos) y empecé a (taparme) y larguémonos rápido de acá”, reveló en el pódcast con la presentadora Cristina Estupiñán.

Liss Pereira también reflexionó sobre el impacto que esta situación generó en su vida. Afirmó que, aunque ha salido adelante y ha forjado una carrera exitosa, las experiencias vividas en su infancia la siguen marcando: “Creo que el gran favor que me hizo esta persona fue encerrarme a mí porque aprendí a otras cosas, siempre fui curiosa, siempre fui juiciosa, siempre fui estudiosa, pero de repente sin darme cuenta me di cuenta de cómo destacar más lo que había por dentro que lo que podía ver por fuera, me fui para el otro extremo porque descuidé mucho lo de afuera por mucho tiempo, pero igual todos yo creo que todas las personas somos un conjunto de muchas cosas”.

Asimismo, la comediante también agradeció la crianza de sus padres como el principal factor de convertirse en la persona que es actualmente: “Yo lo agradezco mucho a Dios que muy temprano en mi vida, me haya permitido encontrar cosas que son mis fortalezas y que toda la vida he podido encontrar mis pasiones y trabajar por ellas porque hay gente que siento que ni siquiera tiene ese regalo de saber qué le gusta, hay gente que simplemente va por la vida con lo que le toca y yo soy muy afortunada en tener una familia, por ejemplo, que me permitió ser yo y que me empoderó siendo yo, un papá que jamás fue machista es todo lo contrario y que siempre nos metió en la cabeza, que éramos berracas, que éramos capaces. De una mamá que es ejemplar, es una mujer súper teza (...) Entonces digamos que son muchos factores que yo considero en mi vida, que son una fortuna, son un regalo”.