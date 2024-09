La actriz Liliana González, más conocida como ‘La pajarita’, reveló que fue víctima de maltrato por su expareja: “Le entró una locura”

La actriz abrió su corazón y reveló que fue víctima de maltrato - crédito @lilianagonzalezactriz / Instagram

La actriz Liliana González, recordada por su participación en la novela Hasta que la plata nos separe de 2006, en la que obtuvo el apodo de ‘La pajarita’, reveló en una entrevista para el programa La Sala de Laura Acuña que fue víctima de maltrato físico por parte de su expareja.

Liliana es una de las actrices que, desde el inicio de los 2000, tuvo la oportunidad de ganar fama y reconocimiento mientras participaba en producciones como Los Victorinos, La niña y Amo de casa. Talento que ahora enseña desde redes sociales en donde publica algunas obras de teatro en las que se ha enfocado en los últimos años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Además, en redes sociales también comparte algunos momentos románticos junto a su actual pareja Gary Forero, con el que comparte la pasión de ser actor, aunque la actriz presume su actual relación, también ha tenido momentos oscuros con exparejas que llegaron a agredirla.

La actriz confesó que fue empujada y golpeada por su expareja - crédito @lasaladelauraacuna / Instagram

En el adelanto de la entrevista, la actriz contó que, al ser encontrada en la casa junto a su pareja mientras se estaba bañando, se desató el caos. “Yo me metí a bañar, él estaba afuera organizando algo, no sé qué estaba haciendo. El caso es que se metió al computador y revisó mi correo, encontró un mensaje y le entró una locura. Empezó a gritarme, me empujó y yo me caí contra una pared”, confesó la actriz.

Liliana asegura que en el momento en que su expareja se salió de control y con odio decidió reclamarle de la peor manera, hasta el punto en que llegó a golpearla contra una de las paredes de la habitación, “él leyó eso y le entró una locura que yo nunca había visto ni por los laditos, empezó a gritarme y dentro de la locura y la rabia que tenía me empujó muy fuerte y yo me caí contra una pared”, confesó la actriz.

Aunque el video compartido por parte de Laura Acuña desde el perfil de su pódcast es corto, fue suficiente para generar reacciones de los internautas en los comentarios, quienes no dudaron en dejar un mensaje de apoyo para la actriz.

Internautas enviaron mensaje de apoyo a Liliana González Instagram @lilianagonzalezactriz

“¿Qué le está pasando a la gente? ¿Qué hicieron mal todos esos padres que han criado a esos hombres?”, “tengan cuidado porque ese es solo el inicio, hay que poner límites”, “hay mujeres que son víctimas pero no se dan cuenta, el maltrato psicológico es el inicio y después llegan los golpes”, fueron algunos de los comentarios en el post.

Aunque la mayoría de comentarios muestran un apoyo a la actriz, hubo algunos usuarios que defendieron la actitud del agresor, pues aseguran que si ella fue infiel, merecía ser golpeada, comentarios que rápidamente fueron respondidos y catalogados de ignorantes, “¿por qué preguntan si estuvo con más hombres? Primero, eso hace parte de su privacidad y, segundo, no es motivo para ser agredida. Qué asco los hombres que piensan en agredir a las mujeres”.

Qué hacer si es víctima de violencia de género

Según el post publicado por el perfil de La Sala de Laura Acuña, más de 60 mil mujeres han sufrido maltrato en Colombia en lo que va del 2024, por lo que es importante conocer las líneas de atención a la ciudadanía en caso de ser víctima o testigo de un caso de violencia.

La línea nacional en la que se pueden hacer las denuncias en todo el territorio nacional, se ha denominado como 155, una línea telefónica que busca orientar a las mujeres o víctimas de violencias basadas en género. Según la página oficial, este espacio es manejado por la Policía Nacional, por lo que las personas se pueden comunicar durante las 24 horas del día para recibir apoyo.

Estas son las líneas de atención para mujeres víctimas de violencia en Colombia -crédito Hindustan Times

Este contacto de atención a la ciudadanía se enfoca en orientar sobre derechos de la mujer, tipos de violencia, ayuda para hacer una denuncia, atención jurídica en materia de salud y mecanismos de marcha para prevenir y eliminar las violencias en contra de la mujer.

En el caso de Bogotá, está dispuesta la Línea Púrpura, que al igual que la exterior, es gratuita y funciona 24 horas. Estas líneas son atendidas por trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras, según lo explica el sitio web de la alcaldía. Esta iniciativa está enfocada en mujeres de 18 años que identifiquen estar viviendo una situación de violencias, además de recibir testimonios de testigos de algún maltrato a la mujer. Según el portal, se pueden comunicar llamando a 018000112137 o en WhatsApp al 3007551846.