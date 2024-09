Estos serían los candidatos a la Presidencia de Colombia de los principales partidos políticos, según encuesta

En la medición se incluyeron los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical y Pacto Histórico - crédito Colprensa, cortesía María José Pizarro, Ricardo Maldonado Rozo/EFE y Colprensa

En 2026 se llevarán a cabo unas nuevas elecciones presidenciales en Colombia, luego de que el país haya tenido, por primera vez, un gobierno de izquierda elegido en 2022, bajo el liderazgo de Gustavo Petro. El clima político de cara a los comicios se ha mostrado hacia la derecha, teniendo en cuenta que hay algunos políticos de la oposición han revelado su intensión de lanzar su candidatura, entre ellos, la senadora María Fernanda Cabal.

En todo caso, entre el abanico de aspirantes que podrían buscar la Presidencia de Colombia, una nueva medición mostró la inclinación que tendrían los ciudadanos con respecto a posibles candidatos de diferentes partidos políticos. La firma Emporia Consultores y Asociados, que llevó a cabo la encuesta, consultó con 400 personas de Bogotá, 200 de Medellín y de Bucaramanga, 140 de Barranquilla y 60 de Montería, para determinar cuáles serían los resultados de consultas partidistas para la Presidencia.

En la medición se investigó por cinco partidos. En el primero, Cambio Radical, la persona que quedaría seleccionada en una consulta sería Germán Vargas Lleras (33%), exvicepresidente de Colombia y exministros de Vivienda y del Interior. Le sigue el senador David Luna (22%), que ha mostrado su oposición al Gobierno Petro. En el tercer puesto está el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa (22%). Sin embargo, el 74% de los participantes indicó que no votaría por ninguno.

Cabe resaltar que, los porcentajes concluyentes equivalen a la medición de votos de acuerdo con las personas que indicaron que sí votarían.

En el segundo partido, el Pacto Histórico, la candidata opcionada sería la congresista María José Pizarro (24%), hija del exguerrillero Carlos Pizarro Leongómez, que comandó el M-19, grupo armado del que hizo parte el presidente Gustavo Petro.

Le sigue el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar (22%), y la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez (13%). En el cuarto puesto estaría el exalcalde de Medellín Daniel Quintero (11%). Por su parte, el 56% de los votantes aseguró que no elegiría a ninguno.

Por el Partido Centro Democrático, principal agrupación política de la oposición contra el Gobierno nacional, la senadora María Fernanda Cabal sería la elegida en la consulta (32%). En el segundo puesto está la congresista Paloma Valencia (19%), que ya confirmó su intención de lanzarse a la Presidencia de la República.

“Quiero ser presidente. De manera que no solamente les estoy pidiendo que me acompañen con el gobierno, les estoy pidiendo que me acompañen con el voto, y con cuatro años de disposición de hacer por su país para que podamos transformar este país en uno que se parezca más al que los colombianos quieren”, reveló la senadora.

En el mencionado partido, Miguel Uribe (16%), Paola Holguín (10%) y Daniel Palacio (6%) fueron superados por un 17% de votantes que aseguró que no sabría por quién votar o que no respondió. En este caso, el 64% de los ciudadanos que participaron en la medición afirmó que no votaría por ninguno.

Con respecto al Partido Liberal, las encuestan mostraron que el 44% de los participantes no sabría por quién votar o no respondió. Esto, sumado a un 73% que indicó que no elegiría a nadie. Sin embargo, el segundo puesto lo ocupó el concejal de Rionegro Simón García (23%), seguido del exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria (21%) y, por último, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco (11%)

Por otro lado, el 74% de los ciudadanos encuestados aseguraron que no votarían por ningún aspirante del Partido Conservador. Quienes indicaron que sí elegirían a alguien, pusieron en primer lugar a la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez (25%), que ocupó el cargo cuando Iván Duque fue presidente. En segundo lugar, quedaría el “no sabe, no responde” (23%), seguido del exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry (13%) y del presidente del Senado, Efraín Cepeda (12%).