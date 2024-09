Fedetranscarga denunciará al presidente y las personas que los atacan durante el paro: “Me está poniendo una lápida”

Desde Fedetranscarga rechazan los mensajes del presidente contra Cárdenas - crédito Fedetranscarga/Shutterstock

Desde que comenzó el parto de transportadores en Colombia, el gremio ha solicitado que se establezca un diálogo directo con el presidente Gustavo Petro, puesto que el cambio en el gabinete ha generado que no se tenga claridad y confianza con los voceros del Gobierno nacional.

Es por ello que los representantes de la Asamblea Nacional de Transportadores y la Federación de Transportadores de Carga han enviado múltiples mensajes al presidente Petro, principalmente por las publicaciones que ha hecho en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A pesar de ello, el mandatario ha seguido pronunciándose a través de redes sociales, en las que ha acusado al presidente de Fedetranscarga, Henry Cárdenas, de mentirle al país, asegurando que “en la práctica, el precio del Acpm se traslada al flete que se cobra al demandante de transporte por las grandes empresas y el pequeño camionero no puede trasladar al flete y lo asume como una parte menor de su ingreso”.

Sumado a esto, compartió una fotografía de Cárdenas junto a la senadora María Fernanda Cabal para asegurar que el paro de camioneros es una estrategia política.

“No me gusta perseguir a nadie por su posición política, pero sí que se sepan verdades. No vale la pena incentivar pequeños camioneros solo para ser congresista, después, y traicionar a los pobres”.

El presidente compartió una fotografía del presidente de Fedetranscarga junto a la senadora María Fernanda Cabal - crédito @PetroGustavo/X

Como respuesta, desde la Federación de Transportadores de Carga anunciaron que debido a las múltiples amenazas que han recibido sus voceros y los ataques que han recibido por parte de figuras públicas, incluyendo al mandatario nacional, comenzaran procesos legales en contra de “todos aquellos que desinformando y atizando el odio, han determinado la actual situación”.

“Ante las amenazas que desde el día de ayer viene sufriendo nuestro presidente y demás miembros del cuerpo administrativo de nuestra Federación, el día de hoy instauramos denuncia penal por los delitos de hostigamiento, amenazas e injuria y calumnia, contra todos aquellos que desinformando y atizando el odio, han determinado la actual situación”.

Mediante un comunicado de prensa, desde Fedetranscarga indicaron que los mensajes del presidente han puesto en peligro a Cárdenas.

“Las indebidas referencias a Fedetranscarga han determinado por parte de muchos mal informados, se amenace también la integridad de los demás funcionarios que pertenecen a nuestra federación”, se lee en el documento.

Desde la Federación de Transportadores de Carga anunciaron el comienzo de un proceso legal contra el presidente - crédito @fedetranscarga/X

En diálogo con Infobae Colombia, el presidente de Fedetranscarga, Henry Cárdenas, indicó que considera que las publicaciones del presidente no aportan en los diálogos con los transportadores y en su lugar, “me está poniendo una lápida”, con sus mensajes.

Respecto al diálogo con los ministros, Cárdenas indicó que hasta que no termine la jornada no podrán emitir un comunicado formal, ya que “eso lo mandan hoy las bases del camionerismo”, tras concluir los encuentros programados.

Sin embargo, destacó que mientras el paro provoca “pérdidas para todos, pero peor para los transportadores”, el presidente sigue buscando división entre los camioneros con sus publicaciones.

“Juega a dividirnos”, afirmó Cárdenas, que aseguró que desde el Gobierno nacional buscan generar “desinformación sobre lo que ha hecho Fedetranscarga para el transporte en Colombia”, con sus mensajes por fuera de la mesa de diálogos.

Mientras el gremio de transportadores y el Gobierno nacional siguen sin llegar a un acuerdo, durante el 4 de septiembre siguen los bloqueos en Colombia, principalmente en Bogotá, en donde hay 22 vías sin movilidad, estas son:

Usme pueblo

Autopista Medellín Km 1

Av. Boyacá con calle 78

Cra. 5a con diagonal 44 bis (Vía alterna Relleno Doña Juana)

Cra. 27 con calle 1 sur

Autopista Norte con calle 193

Av. Ciudad de Cali con avenida Villavicencio

Calle 57B sur con carrera 80

Virgilio Barco

Av. Boyacá-Cemex

Vía al Llano con km 0

Molinos

Vía Choachí con km11

Av. 1 de Mayo con carrera 10

Av. 1 de Mayo con avenida Caracas

Autosur con calle 59 sur

Av. Centenario con cr. 135

Vía La Calera con km 4+500

Av. Boyacá-(Colmotores)

Cra. 7 con calle 171

Portal Suba

Av. Circunvalar con calle 51