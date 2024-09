Así despidió Silvestre Dangond a su hijo mayor quien ingresó a prestigiosa universidad de Nueva York: “Es duro dejarte”

Con sentido mensaje Silvestre Dangond despidió a su hijo mayor quien inicia la vida universitaria en Nueva York - crédito @silvestredangond/Instagram

Con emotivas palabras Silvestre Dangond despidió a su hijo mayor Luis José, que emprendió una nueva vida solo en Nueva York, ciudad en la que ingreso a una prestigiosa universidad. Su sueño de ser profesional, su padre no pudo cumplir por elegir la música. “Es duro dejarte, pero me da confianza ver los valores que en casa te inculcaron”, escribió Silvestre.

El cantante vallenato se mostró sentimental y reflexivo a la hora de ver partir a su primogénito, pues compartió en sus redes sociales una galería de imágenes junto a su esposa, Pieri Avendaño, junto a un mensaje en el que recordó a su pupilo que: “Recuerda siempre hombre vale por lo que tiene en la cabeza más no por lo que lleva puesto”.

“Toda mi lucha para llegar a este punto es para que tú sigas luchando por tu ideales y deseos”, continuó diciendo el artista originario de Urumita, La Guajira, en la publicación donde presumió que su hijo mayor Luis José Dangond Avendaño había sido admitido en una las mejores instituciones educativas de Estados Unidos.

Silvestre Dangond despidió junto su esposa Pieri Avendaño a su hijo Luis José quien ingresó a la universidad - crédito @silvestredangond/Instagram

En la serie de imágenes el cantante de 44 años de edad se muestra en compañía de su esposa recorriendo el campus universitario en el que de ahora en adelante vivirá y estudiara su primogénito. Además, de que estuvieron junto a él durante el recibimiento que hizo el centro de formación Pace University a los nuevos estudiantes.

“Hijo de mi amor, Luis José. Toda mi lucha para llegar a este punto es para que tú sigas luchando por tus ideales y deseos. Es duro dejarte, pero me da confianza ver los valores que en casa te inculcaron. No se te olvide que siempre caminamos en línea delgada, que la mejor pelea es la que no se hace y que el hombre vale por lo que tiene en la cabeza más no por lo que lleva puesto”, es el mensaje completo que Silvestre dedicó a su primogénito al que acompañó en su primer día en la universidad.

Luis José, hijo mayor de Silvestre Dangond despidió junto su esposa Pieri Avendaño ingresó a la universidad - crédito @silvestredangond/Instagram

Por su parte, Luis José le agradeció a su padre por la dedicatoria y se comprometió a dar lo mejor de sí para siempre enorgullecer a su familia. “¡Te adoro! Gracias por tus palabras y por todo el esfuerzo que has hecho para yo poder estar aquí. ¡Volveré con toda! ¡Te amo!”.