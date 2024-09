Maryan Gómez, exparticipante del ‘Desafío’, se habría despedido en su cuenta de Instagram: “Me siento satisfecha”

Maryan Gómez falleció el 31 de agosto en Bogotá - crédito @maryangomez_g/Instagram

La muerte de la reconocida atleta y exparticipante del programa de televisión Desafío the box 2023 Maryan Gómez generó tristeza y sorpresa en sus miles de seguidores y también a los televidentes del reality que siguieron de cerca su participación en el concurso para deportistas de alto rendimiento.

La atleta conocida en el mundo del crossfit falleció el sábado 31 de agosto en una clínica de Bogotá, según reveló el programa La Red: “El deceso de la deportista de 29 años, oriunda de Villavicencio, se dio a las 11:00 p. m.”.

La última publicación de Maryan Gómez en Instagram muestra a la atleta feliz jugando bolos - crédito @maryangomez_g/Instagram

Un detalle que ha causado gran impacto entre sus seguidores fue la última publicación de la deportista en Instagram, en la cual se la veía feliz y disfrutando de una sesión de bolos con algunos amigos. A través de un video, la villavicense se le vio haciendo una publicidad a un establecimiento de recreación.

Sin embargo, el 15 de agosto, la joven deportista, que solía compartir su pasión por el deporte y su trabajo como entrenadora personalizada en sus redes sociales, dejó un último mensaje que conmovió, que para muchos de sus fanáticos fue una despedida.

“Muy feliz. Un día me propuse hacer uno de mis objetivos realidad y qué tan gratificante y emocionante fue, ahora puedo decir que es una meta hecha realidad, un momento que hizo que cambiara todos los aspectos de mi vida, tanto emocional, físicamente y psicológicamente ¡me siento orgullosa y satisfecha de tantas cosas!”, escribió la exconcursante, destacando que se sentía orgullosa de las metas que había cumplido.

En su último mensaje, Maryan Gómez agradeció la oportunidad de participar en el ‘Desafío The Box 2023’ - crédito @maryangomez_g/Instagram

La atleta, que era muy activa en su cuenta de Instagram en donde acumula más 80 mil seguidores, resaltó en su publicación que gracias a su participación en el reality de Caracol Televisión, a su entrenador y a Dios por las experiencias que ha vivido en torno al deporte.

“De haber cambiado mi vida y ver una nueva faceta de mi, donde pude aprender que puedo llegar donde siempre he deseado de corazón con la mayor perseverancia y sin nunca dudar de mí y mis capacidades. Gracias, gracias y mil gracias a la vida, a Dios, al universo, a mi entrenador y al Desafío The Box 2023 por hacerme feliz y darme la oportunidad de vivir este lindo espacio de mi vida”, añadió junto a un video en el que mostró sus habilidades como deportista.

Asimismo, la villavicense se mostraba muy feliz en sus publicaciones en la red social. Varias de sus imágenes era en compañía de amigos y disfrutando de viajes: “Manifiesta, crea, sueña, vive porque los cambios siempre sean una suma y te lleven siempre más cerca de lo que te has propuesto y de ese ser que siempre has anhelado ser”, escribió en otro post.

La deportista mostraban constantemente su vida personal y laboral en las redes sociales - crédito @maryangomez_g/Instagram

Las últimas interacciones en las redes sociales de la exparticipante están llenas de mensajes de tristeza y conmoción por la muerte repentina de Gómez: “Qué le pasó? 😭😭😭😭, Dios mío, no puedo creer que ya no esté 💔💔”; “Te amo con todo mi corazón ❤️😭”; “En este video ya se veía muy acabada, se nota que algo no andaba bien en su vida 😭”; “Descansa en Paz! Los fans del Desafío siempre te vamos a recordar 😢”; “Aún no lo puedo creer😢💔”; “Descansa en paz 🕊 baby”; “Dios mío 💔🕊️”; “Muy triste la noticia de Maryan! 💔 A ponerlos a entrenar en el cielo, máquina!”; “Estaba flaca ella no era así”, son algunas de las reacciones de los seguidores de la deportista.

Además de los numerosos mensajes de sus seguidores, sus excompañeros también escribieron textos de despedida y condolencias, como Jorge Luis Caraballo, excompañero del Desafío, que expresó: “Siempre te voy a querer mi negrita… nunca nadie estuvo para ti. Gente espero no empiecen con el morbo de hablar o querer saber lo que no necesitan… respetemos el proceso, Marian siempre fue muy buena nunca hubo maldad en su corazón”.