Maia reveló detalles de cuando le cantó al Papa durante su visita a Colombia: “Todo fue bien raro”

Maia reveló en una entrevista como llego a ser elegida para cantar en la visita del Papa a Colombia - crédito @maiamusical / Instagram

La reconocida cantante barranquillera Maia reveló en medio de una entrevista para La Kalle cómo fue el proceso para ser escogida como la cantante del salmo durante la misa campal en medio de la visita del Papa Francisco a Colombia en septiembre de 2017.

Maia confesó que su participación dentro del evento la tomó por sorpresa, ya que asegura no tenía una relación tan cercana con la iglesia. “Todo fue bien raro y las cosas pasan como tiene que pasar, todo se dio porque mi ingeniero de sonido de esa época era muy cercano a la arquidiócesis, por eso me llaman a una reunión, pero primero era solo para ayudar en la parte de producción.”

La intérprete reveló que mientras ayudaba en la preparación para la visita del religioso, un sacerdote se le acercó a preguntarle sobre sus proyectos musicales y mostró interés por algunas actividades religiosas que Maia hacía en el pasado. “Él se me acercó y me preguntó si yo seguía cantando misas, y yo le dije que hace mucho lo hacía en una iglesia, pero yo sí seguía cantando música espiritual”, además, le aclaró al sacerdote que ella no participaba de ninguna religión, sino que creía en una espiritualidad.

La cantante confesó que hubo un gran proceso detrás de la preparación - crédito @jhovanotyoficial / TikTok

“La conversación quedó ahí, y como 3 meses antes de que llegara el Papa me dijeron que había sido escogida para cantar el salmo, en ese momento pregunté cómo había pasado y me dijeron que habían presentado unos artistas colombianos al concejo papal y decidieron que era yo quien debía hacerlo, pero en ese momento no me dieron instrucciones de nada, pero ya faltando dos semanas me llegaron las partituras del salmo”, dijo.

“Cuando eso llega, Dios mío, le quito el niño a San Antonio y que se tengan, ya cuando faltaban solo dos días para que llegara el Papa, tuve dos ensayos con la Filarmónica, y ya, después, nos montamos a cantar y fue un momento mágico”, dijo emocionada la cantante de No quererte, además aseguró que todo en la preparación fue un reto, por los protocolos de vestuario que debía mantener al estar en el escenario.

Maia confesó que haber sido seleccionada, la tomó por sorpresa - crédito @maiamusical / Instagram

“Yo me tenía que montar bajo unas estipulaciones muy claras, yo no podía mover los brazos ni alzarlos ni nada, entonces con mi esposo conseguimos una ruana que me amarrara para acordarme que no me podía mover mucho, porque el Papa decía que lo importante es que el canto fuera el que resaltara y no el artista”, explicó la cantante.

La barranquillera confesó que, aunque hubo mucha preparación para la llegada del religioso, momentos antes de pasarse en el escenario hubo muchas fallas técnicas con el sonido e incluso con su cabello. Sin embargo, asegura que segundos antes de iniciar su canto, todo tomó su lugar. “Yo tenía que subir con el pelo recogido, pero el Papa llegó antes, entonces yo me puse el pelo para atrás, además yo tenía que estar en toda la misa”.

“Esto fue obra de muchas cosas juntas, cuando ya me tocaba, dejó de llover, yo me subo al escenario y me doy cuenta de que mi audífono apuntador no estaba funcionando y yo necesitaba oír a la Filarmónica que estaba del otro lado, pero cuando llego al micrófono, el audífono se prende, sale un rayo de sol y me dije que tenía que cantar de la mejor forma y me entregué al momento”, añadió.

Un momento mágico en la carrera de la Maia

La cantante barranquillera confesó en medio de la entrevista para La Kalle que el momento, cantando para el Papa, fue un espacio que considera como el más mágico de su carrera musical: “Lo que pasó en ese lugar fue la alabanza silenciosa, gracias a todas las personas que estaban en el lugar. Gracias al millón de personas que estaban con nosotros, también fue gracias al coro. Esto se pudo convertir en un momento mágico e irrepetible, porque uno no va a cantar eso de nuevo”.

La interpreté confesó que fue testigo de un momento mágico mientras cantaba para el Papa - @crédito

Maia confesó que meses después quiso volver a cantar el salmo en una celebración de la catedral primada de Bogotá, pero tuvo que enviar un permiso al Vaticano para poder hacerlo, ya que necesitaba un coro especial que la acompañara.