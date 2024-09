A Francisco del ‘Desafío XX’ le incumplieron promesa luego de regalar un millón de pesos en el ‘reality’

Francisco, ayudó a 'la Crespa' desafiante de la semana en el 'Desafío XX', pero ella incumplió su promesa - crédito @la23crespa233/Tiktok y @desafiocaracol/Instagram

Francisco José Amaya como es el nombre de pila del exparticipante del Desafío XX que se solidarizó con ‘la Crespa’, desafiante de la semana, que lo cautivó con su historia cuando visitó la competencia, pues buscaba poder regalarle un computador a su hermano; sin embargo, no le fue muy bien en las pruebas.

Ante la situación, el operador de aseo cucuteño compartió su botín y le regaló un millón de pesos para que lograra cumplir con su objetivo. No obstante, la exdesafiante le dio otro destino al dinero, incumpliendo la promesa que le hizo al reciente eliminado de la competencia.

Ante la presión de los cibernautas quienes desde los comentarios le pedían a través de las redes mostrar lo que había hecho con la plata que le regaló Francisco luego de su derrota en el Desafío 20 años, ‘la Crespa’ como se conoce en el mundo digital grabó un mensaje junto a su hermano explicando por qué no cumplió lo que le juró al joven deportista de 26 años que le compartió un millón de su dinero ganado.

Desde su cuenta de TikTok, la joven detalló los gastos extra que tuvo y se comprometió a encontrar una solución y poder llevar a cabo el plan iniciar al que se comprometió con su hermano. “Crespa, espera, mira a ver si con esta platica te alcanza para un computador para tu hermano, cuenta que ahí va un millón”, expresó Francisco al momento de despedir a desafiante de la semana que luego de recibir el dinero abandonó la ciudadela.

“Le dije a mi hermano que por favor me prestara esa plata, que yo necesitaba hacer algo por la familia (...) Es muy entendido y me hizo saber que me la prestaba porque teníamos prioridades que resolver de inmediato”, comentó la joven al inicio de la grabación en la que salió al lado de su hermano que necesita un computador nuevo para modernizar su emisora comunitaria.

De acuerdo con lo que contó ‘la Crespa’ cuando regreso de la competencia se encontró con que su papá tenía varias facturas de servicios públicos próximas a vencer, además de, estar necesitado de mercado. “Pagué esas deudas y compré comida, pero mi hermano sabe que de alguna forma yo le cumplo”, afirmó mientras que en las imágenes mostraba su origen humilde.

“Crespa eres muy noble”, “nena, tú no tienes que darle explicaciones a nadie”, “lo que se da, se da de corazón y ella no tiene que dar explicaciones”, “primero la familia que el resto de cosas además Camilo Bodgan le va a regalar uno”, “muy bonita historia y muy bondadosa que Dios te bendiga”, son parte de las reacciones positivas que generó el video que publicó explicando el motivo por el que le incumplió a Francisco.

¿Cuánto dinero ganó Francisco en el ‘Desafío 2024′?

Francisco, quien conmovió con noble gesto al dar parte de su dinero a la desafiante de la semana para que cumpliera con el sueño por el que se presentí al reality de competencia salió del juego en uno de los duelos más competidos, pese a que el recolector de basura de 26 años de edad confesó que le hubiera gustado seguir e ir por más, quedó contento con su desempeño.

De la mano de Madrid, quien fue su fórmula en la última etapa del Desafío XX, abandonaron la competencia en una prueba de relevos, pese a que no se fueron con las manos vacías, el operador de aseo reveló que quedó con ganas de más: “Quería seguir sumando, sentía que podía dar más”.

El ahora exparticipante del Desafío XX que sueña con ser alcalde de su natal Cúcuta, contó que se ganó 19 millones de pesos, casi el doble de lo que alcanzó a acumular su compañera Madrid.

luego de mencionar que se reincorporará a su anterior trabajo, compartió que: “Vamos a ver qué negocio podemos montar o que emprendimientos nos inventamos con esos 19 millones de pesos porque debemos multiplicarlos para mi proyecto en el que me encuentro enfocado de presentarme a las elecciones de Cúcuta del 2026″.